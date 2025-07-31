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Bafra Ovası'nda Yüksek Kavun Rekoltesi Bekleniyor

Bafra Ovası'nda bu yıl 50 bin ton kavun rekoltesi bekleniyor, hasat devam ediyor ve fiyatlar dengeli seyrediyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 11:50
Bafra Ovası'nda Yüksek Kavun Rekoltesi Bekleniyor

Bafra Ovası'nda Kavun Hasadı Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Samsun'un Bafra ilçesinde kavun hasadı sürerken, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Bafra Ovası'nda hem süheyla hem de Ankara kavunu üretiminin artış gösterdiğini belirtti.

Kavun Yetiştiriciliğinde Geniş Bir Alan Var

Tosuner, "Bafra Ovası'nda toplam 9 bin dekar ekili alan bulunuyor. Fener, Koruluk, Karıncak, Karpuzlu, Türbe ve Ağıllar mahallelerinde kavun yetiştiriliyor; çünkü bölgedeki toprak yapısı oldukça uygundur," diye konuştu.

Piyasa Fiyatları ve Beklentiler

Süheyla kavununun tanesinin 10 ila 15 lira arasında satıldığını aktaran Tosuner, ilerleyen günlerde piyasalarda bir hareketlilik beklediklerini ifade etti. "Başlangıçta fiyatların düşük olmasının nedeni, havaların sıcaklığı ve Türkiye genelinde kavunun aynı anda hasat edilmesidir," dedi.

Tosuner, bu yıl 50 bin ton civarında bir rekolte öngördüklerini, Bafra'nın ürünlerinin Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon, Rize gibi çeşitli illere ve hatta Gürcistan'a gönderildiğini de sözlerine ekledi.

Çiftçilerin Beklentileri

Türbe Mahallesi'nde çiftçilik yapan Zeki Macit, arazisini üçe bölerek "Rita, Ankara ve Süheyla kavunu" ekimi yaptığını ve hasada Temmuz ortasında başladığını dile getirdi. Macit, Ankara kavununun tanesinin 7 lira, süheyla kavununun ise 10 lira fiyatla satıldığını aktardı.

Macit, "Rita kavununun tanesi 5 liraya kadar düştü. Süheyla kavunundan memnunuz, bu yıl 10 liradan satış olursa iyi olur. Fiyatların daha fazla düşmemesi bizim için önemli," şeklinde konuştu.

Macit ayrıca, Ankara kavununun genellikle İç Anadolu'ya gönderildiğini, süheyla kavununun ise raf ömrünün düşük olması nedeniyle Karadeniz ve sahil bölgelerinde tüketildiğini belirtti. "Süheyla kavunu dışarıdan pek bilinmez; sahil kentleri de genellikle bu kavunu tercih eder," dedi.

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen kavun hasadı devam ediyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen kavun hasadı devam ediyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen kavun hasadı devam ediyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen kavun hasadı devam ediyor.

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