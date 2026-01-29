Bağcılar 2025: Millet Bahçeleri, Kütüphane ve 36 Otoparkla Hizmet Yılı

Bağcılar'da 2025: Hizmet odaklı bir yıl

Bağcılar Belediyesi, 2025 yılında kütüphaneden mahalle bahçelerine, Bağ Kafe’lerden Bağ Yuva’lara kadar geniş bir hizmet paketini ilçe halkının kullanımına sundu. Belediye Başkanı Yasin Yıldız, bir yıllık dönemde yürütülen yatırımlarla yaşam kalitesinin yükseldiğini belirtti ve '2026 yılında hizmet yelpazemizi daha da genişleterek çalışmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

Mahalle ve Millet Bahçeleriyle yeşil dönüşüm

Belediyenin başlattığı 'Mahalle Bahçeleri' projesi kapsamında pasif alanlar aktif yeşil alanlara dönüştürülüyor. Proje için 46 nokta tespit edildi ve altyapı-üstyapı çalışmalarıyla bu alanlar düzenleniyor. Bugüne kadar 14 mahalle bahçesi hizmete açıldı.

Millet Bahçeleri çalışmaları da sürüyor. Mevcut bir Millet Bahçesi bulunan ilçede Göztepe Mahallesi'nde 13 bin m, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 21 bin m, İnönü Mahallesi'nde 33 bin m ve 15 Temmuz Mahallesi'nde 16 bin m alana yeni Millet Bahçeleri yapılacak. Böylece ilçedeki Millet Bahçesi sayısı 5'e ulaşacak. Bu alanlarda sosyal tesisler ve aktivite alanları yer alacak.

Gençlere ve çocuklara spor olanakları: 22 mini saha

Çocukları spora teşvik etmek amacıyla Bağcılar Belediyesi, futbol, basketbol ve voleybol branşlarında hizmet verecek 22 Mini Saha inşa ediyor. Şu ana kadar 2 Mini Saha tamamlandı, 13 Mini Saha tesisinin yapımı devam ediyor ve bir yıl içinde 22 mini sahanın hizmete sunulması hedefleniyor. Ayrıca uygun bulunan 15 ilkokul bahçesine mini halı saha ve basket sahası kazandırılıyor; bir saha tamamlandı, diğerleri kısa sürede bitirilecek.

Nurullah Genç Etüt Merkezi ve Kütüphanesi açıldı

Bağcılar Belediye Başkanlık Binası girişine yapılan modern kütüphane 800 metrekare kapalı alana sahip olup aynı anda 250 kişiye hizmet verebiliyor. Çalışma alanları, grup çalışma odaları, seminer salonu ve yeme-içme alanlarıyla donatılan merkezde çok sayıda kitap bulunuyor. Türkiye’nin önde gelen şair ve yazarı Nurullah Genç’in adının verildiği kütüphane, sessiz çalışma alanları ve zengin koleksiyonuyla dikkat çekiyor.

Gençlik merkezi ve spor tesislerinde çalışmalar sürüyor

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi yenilenirken Yenigün Mahallesi Bilgi Evi’nin inşaatı tamamlandı. Hayvan Barınma Müşahede Merkezi’ne ameliyathane binası yapıldı. 100.Yıl 42 Evler Havuz ve Gençlik Merkezi, Barbaros Yüzme Havuzu ve Göztepe Spor Kompleksi inşaatları devam ediyor. Şehir Kütüphanesi ve Tiyatro Binası inşaatının yüzde 80’i tamamlandı ve tesis yakında hizmete açılacak.

Bağ-Yuva sayısı artıyor

Mahmutbey Mahallesi’nde açılan yeni tesisle birlikte Bağ-Yuva sayısı 4 oldu. Şu anda 3 Bağ yuvasının inşaatı devam ediyor; bir yıl içinde bu sayının 16'ya çıkarılması hedefleniyor. Modern yapıda inşa edilen yuvalarda 3-6 yaş arası çocuklar hijyenik ve güvenli bir ortamda eğitim alıyor. Bağ-Yuvalarda çocukların temel ihtiyaçları karşılanıyor, eğlenceli aktiviteler ve değerler eğitimiyle millî ve manevi kültürle tanışmaları sağlanıyor.

Bağ-Kafe ve Sosyal Tesisler: 12 tesise ulaşıldı

Belediye, yıl içinde 6 Bağ Kafe ve Sosyal Tesis açarak toplam sayıyı 12'ye yükseltti. Üç tesisin inşaatı devam ediyor. Bu tesisler öğrenciler için çalışma alanı, aileler için dinlenme noktası ve yaşlılar için buluşma mekânı olarak hizmet veriyor. Tesislerde engelli erişimine uygun düzenlemeler bulunuyor ve uygun fiyatlı seçeneklerle ilgi görüyor.

Mahmutbey'e çok amaçlı 5 yıldızlı salon

Başkan Yasin Yıldız, Mahmutbey Mahallesi'nde 2 bin metrekarelik alana inşa edilmesi planlanan 'Çok Amaçlı Salon' müjdesini verdi. Tesiste, her biri 861 metrekare büyüklüğünde ve 514 kişi kapasiteli iki büyük salon olacak. Düğün salonu, taziye evi ve kadınlar ile gençler için toplantı ve etkinlik alanları yer alacak.

Aşevinde yüksek kapasite: Günlük 150 bin kişilik çorba

Mahmutbey Mahallesi'nde 2 bin metrekarelik alana iki katlı bir Aşevi yapılıyor. Kızılay tarafından işletilecek aşevinde yılın 365 günü sıcak yemek üretilecek ve yemekler Bağcılar Belediyesi ekipleri tarafından adreslere teslim edilecek. Planlanan kapasiteyle tesis, 'İstanbul’un en büyüğü' olacak; olağanüstü durumlarda günlük 50 bin kişilik yemek veya 150 bin kişilik çorba üretimi gerçekleştirilebilecek.

Park sorununa çözüm: 36 yeni otopark

İlçedeki trafik yoğunluğunu azaltmak için atıl durumdaki kamu arazileri tespit edildi ve 36 nokta zemin üstü otopark olarak düzenlendi. Belediye ekiplerinin hızlı çalışmasıyla oluşturulan bu otoparklar şu anda ücretsiz hizmet veriyor.

2026 için hedef: Hizmet yelpazesini genişletmek

Bir yılda hayata geçirilen projeleri değerlendiren Başkan Yasin Yıldız, '2025 yılı ilçemiz ve komşularımız için verimli bir yıl oldu. Eğitimden sosyal tesislere kadar her alanda yerel yönetimlere örnek olacak uygulamaları hizmete sunduk. İnşallah 2026 yılında hizmet yelpazemizi daha da genişleterek çalışmaya devam edeceğiz. Bizim tek bir gayemiz var; o da vatandaşlarımızın daha kaliteli bir yaşam sürmeleri' ifadelerini kullandı.

