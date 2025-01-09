Bağcılar Belediye Başkanlığına Yasin Yıldız Seçildi

Yasin Yıldız, Abdullah Özdemir'in AK Parti İstanbul İl Başkan adayı olmasıyla boşalan Bağcılar Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 18:26
Bağcılar Belediye Başkanlığına Yasin Yıldız Seçildi

Bağcılar Belediye Başkanlığına Yasin Yıldız Seçildi

Abdullah Özdemir’in AK Parti İstanbul İl Başkan adayı gösterilmesiyle boşalan Bağcılar Belediye Başkanlığına Yasin Yıldız seçildi.

Bağcılar Belediye Meclisinde, mevcut başkan Özdemir'in görevden ayrılmasının ardından yeni başkanın belirlenmesi için bir seçim gerçekleştirildi. İki adayın yarıştığı bu seçimde, Bağcılar Belediye Meclisi Üyesi Yasin Yıldız, 30 oy alarak Bağcılar Belediye Başkanı unvanını kazandı.

Yasin Yıldız Kimdir?

Aslen Gümüşhaneli olan ve 1983 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Yıldız, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu ve İstanbul Aydın Üniversitesinde “Yerel Yönetimler” alanında yüksek lisans yapmıştır.

2004 yılında AK Parti Bakırköy İlçe Gençlik Kollarında aktif siyasete adım atan Yıldız, 2007-2009 yılları arasında Bakırköy İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttü. Aynı zamanda 2009'da AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bahçelievler Belediyesi meclis üyeliğine seçilmiştir.

2014 yerel seçimlerinin ardından Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Yıldız, 2021 yılında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Evli ve 2 çocuk babası olan Yıldız, 2024 yerel seçimleri sonrası Bağcılar Belediye Başkan Yardımcılığına getirilmiştir.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in (sağ 3), AK Parti İl Başkanlığına aday olmak için...

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in (sağ 3), AK Parti İl Başkanlığına aday olmak için görevden ayrılması üzerine, Bağcılar Belediye Meclisi oy birliği ile Yasin Yıldız’ı yeni belediye başkanı olarak belirledi. Seçimin ardından belediye başkanlığı makamında yapılan devir teslim töreniyle Bağcılar’ın yeni belediye başkanı Yasin Yıldız (sol 3), görevi Özdemir'den devraldı. Devir teslim törenine AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz da (ortada) katıldı.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in (sağ 3), AK Parti İl Başkanlığına aday olmak için...

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in (sağ 3), AK Parti İl Başkanlığına aday olmak için görevden ayrılması üzerine, Bağcılar Belediye Meclisi oy birliği ile Yasin Yıldız’ı yeni belediye başkanı olarak belirledi. Seçimin ardından belediye başkanlığı makamında yapılan devir teslim töreniyle Bağcılar’ın yeni belediye başkanı Yasin Yıldız (sol 3), görevi Özdemir'den devraldı. Devir teslim törenine AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz da (ortada) katıldı.

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