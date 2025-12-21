DOLAR
Bağcılar'da 1 milyon 300 bin lira değerindeki altını sahibine ulaştıran çocuklar ilk kez konuştu

Bağcılar'da bulunan 1 milyon 300 bin lira değerindeki altın dolu çantayı sahibine teslim eden çocuklar ve aileleri Bakan Kacır tarafından ziyaret edildi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 19:38
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'tan ziyaret ve tebrik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Bağcılar'da yolda buldukları içinde 1 milyon 300 bin lira değerinde altın bulunan çantayı sahibine teslim eden çocukları ve ailelerini ziyaret etti.

Ziyarette, olayın kahramanları 13 yaşındaki Samir Hasanova ile 12 yaşındaki Selim Bayhan yaşadıklarını Bakan Kacır'a anlattı. Çocuklar, "Elimize aldığımızda ağırdı. İçerisine baktık, altın doluydu, kuyumcunun kartı da vardı" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler eşliğinde çocukları tebrik ederek, "Maalesef hep olumsuz şeyler haber oluyor. Böyle güzel bir şeyin olması, duyulması olması benim çok hoşuma gitti" ifadelerini kullandı. Kacır, sözlerini, "Böyle pırıl pırıl gençlerin olmasından çok mutlu olduk. Biz de sizinle gurur duyduk. Hayat boyu doğru dürüst şekilde yola devam edersiniz inşallah" temennisiyle sürdürdü.

Ziyarette sıcak anlar yaşandı; Bakan Kacır çocuklara bir diz üstü bilgisayar ve bir TEKNOFEST montu hediye etti. Kacır'a ziyaret sırasında Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da eşlik etti.

Olayın gelişimi

Kemalpaşa Mahallesi'nde yürürken bir çanta bulan iki çocuk, çantayı çevredeki bir esnafa götürdü. Esnaf, çantanın içindeki kartvizitten altınların alındığı kuyumcuyu tespit etti. Esnaf ve çocuklar birlikte kuyumcuya giderek altınları sahibine teslim etti.

Olay anına ilişkin olarak, çocukların ve esnafın çantanın sahibini bulmak için bir kuyumcuya girmesi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

