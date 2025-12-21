DOLAR
Talha Bora Öge'ye Kayseri'de Yoğun İlgi: 'Umut Gecesi' Erciyes'te

Talha Bora Öge, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Umut Gecesi' konserinde büyük ilgi gördü; salon dolunca bazı izleyiciler ayakta takip etti.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 20:15
Talha Bora Öge Kayseri'de Sevgiyle Karşılandı

Radyo programcısı ve yazar Talha Bora Öge, Kayseri’de Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Umut Gecesi" konserinde sevenleriyle buluştu. Etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Konser salonu dolunca bazı katılımcılar etkinliği ayakta takip etmek zorunda kaldı. Salonda coşkunun hakim olduğu gece boyunca Öge, izleyicilere birbirinden farklı şiirlerini seslendirdi.

Organizatörden Açıklama

Konseri organize eden Hacı Keskin, yoğun katılım olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kayseri’ye Talha Bora Öge’yi getirdik. Muhteşem bir gece düzenledik. Umut Gecesi adında bir gece düzenlemek istedik. Benim sıfırdan zirveye doğru bir hayat hikayem olduğu için umutsuz insanlarımıza umut olsun diye böyle bir organizasyon yaptık. Güzel bir yoğunluk var. Salonumuz hıncahınç dolu"

Etkinlik, katılımcıların yoğun ilgisi ve Öge’nin performansıyla gece boyunca dikkat çekti.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

