Erzincan'da Üç Aylar Başlangıcı: Terzibaba Külliyesi'nde Sabah Namazı

Erzincan'da Üç Aylar Başlangıcında Terzibaba Külliyesi'nde Sabah Namazı Programı

Erzincan’da Üç Ayların başlaması vesilesiyle İl Müftülüğü tarafından Terzibaba Külliyesi’nde özel bir sabah namazı programı düzenlendi. Programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve etkinlik manevi bir atmosferde gerçekleşti.

Programın Akışı

Sabah namazının topluca kılınmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi. Katılımcılar, programın ruhuna uygun şekilde hazırlandığını ve ibadet ile duanın ön plana çıktığını belirtti.

Yetkililerin Açıklamaları

İl Müftülüğü yetkilileri, etkinliğin Üç Ayların maneviyatına uygun şekilde düzenlendiğini vurgulayarak, vatandaşları bu dönemi ibadet ve dua ile değerlendirmeye davet etti.

Toplumsal Etki ve Katılım

Programa katılanlar, bu tür dini etkinliklerin toplumsal birlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini, maneviyatı pekiştirdiğini ifade etti. Etkinliğe özellikle aileler ve gençlerin yoğun katılımı dikkat çekti.

Gelecek Etkinlikler

İl Müftülüğü, Üç Aylar süresince çeşitli dini sohbetler, mevlit ve programların devam edeceğini duyurdu ve vatandaşları katılmaya çağırdı. Yetkililer, bu tür faaliyetlerin hem manevi kazanım sağlayacağını hem de toplumda birlik duygusunu güçlendireceğini belirtti.

