Bağcılar'da 12 Yaşındaki Kız Çocuğu Öldürüldü, 1 Zanlı Yakalandı

Bağcılar'da Şok Edici Olay: Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, bir evde meydana gelen olayda 12 yaşındaki Suriye uyruklu M.S yaşamını yitirdi, 5 yaşındaki kardeşi A.S ise yaralandı. Olayla ilgili olarak 51 yaşındaki Zekeriya A. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Olayın Detayları ve Şüphelinin İfadeleri

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'ta gerçekleşen olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Şüpheli Zekeriya A.'nın, M.S'nin ailesiyle daha önce tanıştığı ve elektrik tamiratı için eve gittiği bilgisi edinildi. İfadesinde, tamirat sonrası istediği paranın verilmemesi üzerine M.S'nin kendisine bıçak çektiğini öne sürdü.

Olay Anı ve Gözaltı Süreci

Olay günü, mağdur M.S'nin annesi G.S'nin İl Göç İdaresi'ne gitmek üzere bir çocuğunu yanına aldığı ve bu sırada eve gelen şüphelinin eldiven takarak evdeki eşyaları dağıttığı belirlendi. Ekipler, yaşanan boğuşma sırasında zanlının M.S'yi kaldırım taşıyla öldürdüğünü, maktulün boynunda hafif bıçak izinin bulunduğunu tespit etti.

Zekeriya A'nın, olaydan bir gün önce bahsi geçen eve misafirliğe gittiği öğrenildi. Olayın ardından annesi G.S'nin, polis ekiplerine eve kimliği belirsiz bir kişinin girdiği ve çocuklarına taşla saldırdığını söylediği öğrenildi.

Gözaltı ve Hastane Süreci

Yaralı A.S., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.S'nin cenazesi ise incelemenin ardından özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olayla ilgili gelişmeler, hem aile hem de kamuoyunu yakından ilgilendiriyor.