DOLAR
40,66 0%
EURO
47,36 0%
ALTIN
4.443,86 0%
BITCOIN
4.806.318,73 -1,26%

Bağcılar'da 13 Katlı Binanın Çatısında Yangın: Vatandaşlar Tahliye Edildi

Bağcılar'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 10:20
Bağcılar'da 13 Katlı Binanın Çatısında Yangın: Vatandaşlar Tahliye Edildi

Yangın Bağcılar'da Paniğe Neden Oldu

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, Fevzi Çakmak Mahallesi 2040 Sokak'ta bulunan 13 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının nedeni henüz belirlenememişken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı

Yangın sırasında, binanın en üst katında mahsur kalan vatandaşlar için itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti. Ekipler, mahsur kalanları merdiven yardımıyla tahliye etti. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 2 kişiye hızlıca müdahale etti ve gerekli ilk yardımları sağladı.

Yangın Kontrol Altına Alındı

İtfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi sonucunda yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı. Yangın sırasında vatandaşların kurtarılmayı bekleyişi ise cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Vatandaşların Endişesi

Apartman sakini Zülfikar Korkmaz, yangının başlangıç aşamasında itfaiye merdiveninin yetersiz kaldığını belirterek, üst katlardaki vatandaşların mahsur kaldığını ifade etti. Kendilerinin ise asansör yerine merdiveni kullanarak dışarı çıktıklarını dile getirdi.

Bağcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bağcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bağcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bağcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'dek Kuraklık, Keramettin Göleti'ndeki Su Seviyesini Yüzde 5'e Düşürdü
2
Bağcılar'da 13 Katlı Binanın Çatısında Yangın: Vatandaşlar Tahliye Edildi
3
Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan Doğum Gününde Çanakkale'de Anıldı
4
İstanbul'da Uluslararası Hukuk Bağlamında Filistin Konferansı Düzenlendi
5
Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!
6
Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme
7
Ömer Ziya Belviranlı'nın Cenazesi Uğurlandı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı