Bağcılar'da 13 Katlı Binanın Çatısında Yangın: Vatandaşlar Tahliye Edildi

Yangın Bağcılar'da Paniğe Neden Oldu

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, Fevzi Çakmak Mahallesi 2040 Sokak'ta bulunan 13 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının nedeni henüz belirlenememişken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı

Yangın sırasında, binanın en üst katında mahsur kalan vatandaşlar için itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti. Ekipler, mahsur kalanları merdiven yardımıyla tahliye etti. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 2 kişiye hızlıca müdahale etti ve gerekli ilk yardımları sağladı.

Yangın Kontrol Altına Alındı

İtfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi sonucunda yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı. Yangın sırasında vatandaşların kurtarılmayı bekleyişi ise cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Vatandaşların Endişesi

Apartman sakini Zülfikar Korkmaz, yangının başlangıç aşamasında itfaiye merdiveninin yetersiz kaldığını belirterek, üst katlardaki vatandaşların mahsur kaldığını ifade etti. Kendilerinin ise asansör yerine merdiveni kullanarak dışarı çıktıklarını dile getirdi.

