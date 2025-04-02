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Bağcılar'da Bekçilere Silahlı Saldırı: Bir Bekçi Ağır Yaralandı

Bağcılar'da kimlik kontrolü yapan bekçilere yapılan silahlı saldırıda bir bekçi ağır yaralandı, saldırganlar kaçtı.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 01:23
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 01:23
Bağcılar'da Bekçilere Silahlı Saldırı: Bir Bekçi Ağır Yaralandı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, kimlik kontrolü yapmakta olan bekçilere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu bir bekçi ağır yaralandı.

Olay, Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta meydana geldi. Rutin kimlik kontrolü yapan bekçilere, şüpheli olarak tanımlanan üç şahıs silahla ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan bekçi Uğur Gölçek, olay yerinde ilk müdahale sonrası hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Gölçek'in daha sonra durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayın hemen ardından, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Polis, çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek kaçan saldırganları tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Gelişmelerle ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netlik kazanacakken, Bağcılar'daki bu olay vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açtı.

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