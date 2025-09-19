Bağcılar'da Çatı Yangını: 2 Binanın Çatısı ve Araçlar Zarar Gördü

Bağcılar'da çatı yangını kısa sürede söndürüldü

Olayın seyri

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Hürriyet Mahallesi, 123. Sokak adresindeki 4 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yan binanın çatısına da sıçradı.

Tahliye ve müdahale

Binada bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Hasar ve görgü tanığı beyanı

Yangın nedeniyle binaların çatılarında ve park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu. Mahalle sakini Celal Çaltepe, yangının binadaki restoranın bacasından başlayarak yayıldığını belirtti. Çaltepe, "Sadece çatı yandı, kimse zarar görmedi. Çatıda başlayınca binadakiler hemen aşağı indi, 2 binanın çatısı yandı." dedi.

Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

