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Bağcılar'da Fırına Silahlı Saldırı: İki Yaralı

İstanbul Bağcılar'da bir iş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 02:00
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 02:00
Bağcılar'da Fırına Silahlı Saldırı: İki Yaralı

Bağcılar'da İki Kişi Yaralandı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Olay, Namık Kemal Caddesi'ndeki bir fırının önünde gerçekleşti. Motosikletle gelen şüpheli veya şüpheliler, belirlenemeyen bir nedenle fırına ateş açtıktan sonra kaçtılar.

Olay Yerin İncelemesi

Saldırı sonucunda yaralanan B.T. ve C.O. isimli kişiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, caddeyi şerit çekerek kapattı. Yapılan incelemelerde yerde çok sayıda boş kovan bulundu.

Kaçan Şüpheliler için Çalışma Başlatıldı

Paketlenmiş bir otomobil ile minibüse de kurşun isabet ederken, polis, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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