Yeni Güney Galler'de Orman Yangınları: 16 Ev Kül Oldu

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde çıkan iki orman yangını hızla yayılarak 16 evi küle çevirdi.

Aşırı sıcakların etkili olduğu bölgede, Bulahdelah ve Koolewong yerleşimlerinde yangınla mücadele devam ediyor.

Koolewong ve Bulahdelah'taki hasar

Koolewong'da hızla ilerleyen alevler evlere sıçradı; 12 ev kullanılamaz hale geldi.

Bulahdelah'ta perşembe günü başlayan yangın ise 2 bin 800 hektardan fazla alanı kül etti ve 4 evi kullanılamaz hale getirdi.

Müdahale

Eyalet genelindeki yangınlara bin 100 personel görevlendirildi.

