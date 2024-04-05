Bağcılar’da kendisine kamyon çarpan yaya öldü

Bağcıların Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Osmangazi Caddesi’nde yolun karşısına geçmekte olan Muzaffer T. (83) isimli yaya, Emre S.’nin kontrolünde olan 34 FJ 0649 plakalı kamyon çarptı. Çarpanın etkisi ile yaya kamyonun altında kalan Muzaffer T, bir süre aracın altında sürüklendi.

Kazanın ihbar edilmesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yapılan ilk incelemede, Muzaffer T isimli yayanın hayatını kaybetmiş olduğu anlaşıldı. Yayanın cansız bedeniz Adli Tıp Kurumu’na sevk edilirken, kamyon şoförü Emre S. gözaltına alındı.