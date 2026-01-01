Bağdat Caddesi'nde Yeni Yıl 2026 Kutlamaları Sönük Geçti

Kadıköy'de araçlar geri sayımı konvoy ve kornalarla karşıladı

Kadıköy'ün en bilinen noktalarından Bağdat Caddesi'nde bu yılki yeni yıl kutlamaları, önceki yılların coşkusunun gerisinde kaldı. Sokak atmosferi beklenenden daha sakin seyretti.

Etkinliklerde dikkat çeken unsur, geri sayım öncesinde caddeyi dolduran insan yerine araçların ön plana çıkmasıydı. 2026'ya saniyeler kala oluşan konvoy, kornalar eşliğinde cadde turu atarak renkli görüntüler oluşturdu.

Konvoydaki bazı vatandaşlar canlı müzik eşliğinde eğlenirken, bir kısmı o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Genel değerlendirmede, bu yılki kutlamaların önceki yıllara kıyasla daha sönük geçtiği görüldü.

