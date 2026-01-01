DOLAR
Bağdat Caddesi'nde Yeni Yıl 2026 Kutlamaları Sönük Geçti

Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki 2026 yeni yıl kutlamaları önceki yıllara göre sönük geçti; geri sayımda cadde araç konvoylarına sahne oldu.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 01:31
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 01:33
Kadıköy'de araçlar geri sayımı konvoy ve kornalarla karşıladı

Kadıköy'ün en bilinen noktalarından Bağdat Caddesi'nde bu yılki yeni yıl kutlamaları, önceki yılların coşkusunun gerisinde kaldı. Sokak atmosferi beklenenden daha sakin seyretti.

Etkinliklerde dikkat çeken unsur, geri sayım öncesinde caddeyi dolduran insan yerine araçların ön plana çıkmasıydı. 2026'ya saniyeler kala oluşan konvoy, kornalar eşliğinde cadde turu atarak renkli görüntüler oluşturdu.

Konvoydaki bazı vatandaşlar canlı müzik eşliğinde eğlenirken, bir kısmı o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Genel değerlendirmede, bu yılki kutlamaların önceki yıllara kıyasla daha sönük geçtiği görüldü.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

