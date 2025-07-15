Bağdat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anması

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı gerçekleştirildi. Tören, Bağdat’taki Türk Şehitliği’nde yapıldı ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu.

Programda konuşan Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, 15 Temmuz’un Türk milletinin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini dünyaya güçlü bir şekilde ilan ettiği gün olduğunu belirtti. İnan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bağımsızlık, benim karakterimdir.' sözleri ışığında yürüyen Türk milleti, bağımsızlığını ve egemenliğini dahili ve harici bedbahtlara teslim etmeyeceğini bir kez daha göstermiştir.” dedi.

FETÖ ve destekçilerine karşı kazanılan bu demokrasi zaferinin, Türkiye’nin yılmaz mücadelesinin neticesi olduğunu ifade eden İnan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “FETÖ kendini bir sivil örgüt olarak tanıtan, çok katmanlı ve uluslararası bir terör örgütüdür. Tüm evrensel değerleri kendi gizli gündemleri için istismar eden bu karanlık yapı, her yerde ulusal bir tehdit oluşturmaktadır.”

İnan, FETÖ’ye ve terör örgütüne finansman sağlayan sözde eğitim kurumlarına karşı Irak makamlarını ve halkını müteyakkız olmaya davet ederek, bu okulların kapatılması talebini yineledi. “251 vatandaşımızın şehit düşmesine ve iki binden fazla vatandaşın yaralanmasına neden olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin FETÖ tarafından organize edildiği, örgüt tarafından yapılan itiraflarla ortadadır.” diye ekledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün, toplumsal hafızanın diri tutulması ve demokrasinin güçlenmesi açısından önem taşıdığını vurgulayan İnan, 15 Temmuz gecesi şehit olanlara Allah’tan rahmet diledi. Programın sonunda, şehitlikte düzenlenen 15 Temmuz fotoğraf sergisi ziyaret edildi.

Programa, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, ITC Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Bağdat’taki Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Yunus Emre Bağdat Türk Kültür Merkezi yetkilileri ve büyükelçilik çalışanları da katıldı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı gerçekleştirildi. Bağdat’taki Türk Şehitliği’nde düzenlenen programda İstiklal Marşı’nın ardından şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu. Programa, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan (ortada), Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa (solda), ITC Kerkük Milletvekili Erşat Salihi (sağda), Bağdat’taki Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Yunus Emre Bağdat Türk Kültür Merkezi yetkilileriyle büyükelçilik çalışanları da katıldı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı gerçekleştirildi. Bağdat’taki Türk Şehitliği’nde düzenlenen programda İstiklal Marşı’nın ardından şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu. Programa, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan (ortada), Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa (solda), ITC Kerkük Milletvekili Erşat Salihi (sağda), Bağdat’taki Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Yunus Emre Bağdat Türk Kültür Merkezi yetkilileriyle büyükelçilik çalışanları da katıldı.