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Bağdat’ta Aşure Dayanışması: Yunus Emre Kültür Merkezi'nden Sıcak İkram

Yunus Emre Kültür Merkezi, Bağdat'ta Hz. Hüseyin'in anısına aşure dağıttı. Dayanışma ve birlik mesajı verildi.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 19:58
Bağdat’ta Aşure Dayanışması: Yunus Emre Kültür Merkezi'nden Sıcak İkram

Bağdat’ta Aşure Geleneği Yaşatıldı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi (YETKM) tarafından, Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela’da şehit edilişinin yıl dönümü dolayısıyla aşure aşı dağıtımı gerçekleştirildi.

Birlik ve Dayanışma Mesajı

AA muhabirine açıklamalarda bulunan YETKM Bağdat Koordinatörü İbrahim Özbilgin, "Bağdat’ta 10 Muharrem Aşure günü dolayısıyla Türk kültür geleneğimiz olan aşure aşını pişirip, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Bağdat Büyükelçiliğimizle beraber dağıtımını yaptık" dedi.

Özbilgin, aşure öğününün birlik, beraberlik ve dayanışmayı temsil ettiğini vurgulayarak, bu geleneği Bağdat’ta sürdürmenin önemine değindi. "Tarihte yaşadığımız bu kötü (Kerbela olayı) günleri Rabbim bize bir daha göstermesin. Kardeşliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın" sözleriyle duygularını ifade etti.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Yunus Emre Türk Kültür Merkezi (YETKM) tarafından, Hz. Hüseyin ve 72...

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Yunus Emre Türk Kültür Merkezi (YETKM) tarafından, Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela’da şehit edilişinin yıl dönümü dolayısıyla aşure aşı dağıtıldı. Programa, YETKM Bağdat Koordinatörü İbrahim Özbilgin (solda) de katıldı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Yunus Emre Türk Kültür Merkezi (YETKM) tarafından, Hz. Hüseyin ve 72...

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Yunus Emre Türk Kültür Merkezi (YETKM) tarafından, Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela’da şehit edilişinin yıl dönümü dolayısıyla aşure aşı dağıtıldı. Programa, YETKM Bağdat Koordinatörü İbrahim Özbilgin (solda) de katıldı.

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