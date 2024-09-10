Bağımlılıkla Mücadele İçin Birlikte Hareket Etmeliyiz

Bağımlılıkla Mücadelede Ortak Sorumluluk

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, son yaptığı açıklamada, bağımlılıklarla mücadelede toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti. "Çocuklarımızın, gençlerimizin dijital teknolojileri ve medyayı etkin ve faydalı biçimde kullanabildiği, evlatlarımızın ekranın esiri olmadığı bir Türkiye için bağımlılıklara karşı mücadelemizi hep birlikte sürdürmeliyiz." dedi.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı

Altun, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildiğini belirtti. Toplantının, bağımlılıklarla mücadeledeki çabaları güçlendireceğine inandığını ifade etti.

Dijital Bağımlılık Tehdidi

Altun, ekran bağımlılığı ve dijital bağımlılığın çağın getirdiği önemli sorunlar arasında yer aldığını vurgulayarak, "Siber davranışların aşırı ve zararlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, dikkatle ele alınması gereken bir konudur." değerlendirmesinde bulundu.

Koruyucu Eğitim ve Bilinçlendirme Önemli

İletişim Başkanlığı ve diğer ilgili kuruluşların, dijital teknolojilerin zararlarından çocukları ve gençleri korumak için çaba gösterdiğini belirten Altun, "Her türden bağımlılığa karşı mücadelede medyayı etkin kullanmalı ve zararlı unsurları millet olarak ortadan kaldırmalıyız." dedi.

Altun, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına sivil toplum, özel sektör ve vatandaşların katılımının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bağımlılığı başlamadan durdurmak adına bu katkılar oldukça değerlidir." sözlerini kullandı.

Sonuç olarak, bağımlılıkla mücadelede toplumsal iş birliği esastır. Altun, çocukların ve gençlerin sağlıklı bir dijital yaşam sürmesi adına gereken adımları atmaya devam edileceğini belirtti.