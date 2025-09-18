Bağlantı Hatası'nın yeni vizyon tarihi: 31 Ekim

Öcek Films ve Atölye Production ortak yapımı 'Bağlantı Hatası', ertelenen vizyonun ardından 31 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak; film akran zorbalığına dikkat çekiyor.

Öcek Films ve Atölye Production ortak yapımı Bağlantı Hatası, ertelenen vizyon tarihinin ardından 31 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

Ali Kobanbay'ın senaryosunu yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturuyor. Filmin başrollerini Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar, Asena Keskinci ve Fatih Berk Şahin paylaşıyor.

Oyuncu kadrosu

Oyuncu kadrosunda ayrıca Utku Coşkun, Çağdaş Onur Öztürk, Oğulcan Çiftçioğlu, Ali Barkın, Bensu Uğur, Derinsu Sorak, Arda Adil Görgen, Doğa Özüm, Deniz Ali Cankorur, Şebnem Schaefer, Ayşe Melike Çerçi, Gökhan Ünal, Volkan Çolpan, Doris Hofer, Seyhan Öz, Kubilay Tunçer ve Murat Serezli yer alıyor.

Konusu ve mesajı

Bağlantı Hatası, akran zorbalığının ve genel olarak zorbalığın aile ilişkileri, okul hayatı ve dijital dünyayla nasıl iç içe geçtiğini ele alıyor. Film, "Zorbalık okulda değil, ailede başlar" mottosuyla izleyicilerde farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

