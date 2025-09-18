Bahçeli'den Sert Tepki: İsrail'e 'Soykırım' Suçlaması, Gazze ve Kudüs Vurgusu

Bahçeli'den Sert Tepki: İsrail'e 'Soykırım' Suçlaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklamasında İsrail'i hem Filistin halkına hem de bölge ve dünya genelindeki masum insanlara karşı işlenen fiiller nedeniyle ağır biçimde eleştirdi. Bahçeli, bugünkü küresel konjonktürde hak ve hakikat safında yer almanın her namus insanının görevi olduğunu belirtti.

Gazze'ye Tepki: 'Vahim Ölçüde Melanet'

Bahçeli, Gazze'de yaşananları 'imha ve itlaf süreci' olarak nitelendirerek, 'Haydut ve deccal devlet konumuna sabitlenen İsrail aleni şekilde işlediği ve ikmal ettiği yüzyılın soykırım suçuyla yeryüzü lanetlisi olarak serpilmiş ve sivrilmiş haldedir' ifadelerini kullandı. Açıklamada 'İsrail sadece Filistin halkına değil, bölge ülkelerine ve dünya genelindeki suçsuz günahsız insanlara da musallat olmuş, vahim ölçüde melanet ve musibet odağı haline gelmiştir.' denildi.

Bahçeli ayrıca, Gazze Şeridi 712 gündür ateş ve saldırı altındadır hatırlatmasını yaparak, süregelen insani felakete artık sabır kalmadığını vurguladı. 'Artık ezbere dayalı açıklamaların bağlayıcılığını kaybettiği, şablon ve sıradan kınama mesajlarıyla dehşet verici vaziyeti geçiştirmenin mümkün olmadığı bir aşamaya gelinmiştir' değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Boyut ve BM'ye Çağrı

İsrail'in 9 Eylül'de Katar'a yönelik hava saldırısı ve 15 Eylül'de Doha'da toplanan Arap-İslam zirvesinin 25 maddelik bildirisinin Gazze'ye yönelik kara operasyonunu durdurmaya yetmediği eleştirildi. Bahçeli, en başta Körfez ülkeleri olmak üzere İslam aleminin Filistin davasına 'ön şartsız' sahip çıkarak somut ve sonuç odaklı politikalar geliştirmesini istedi.

Gelecek hafta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısı'nı önemli bir fırsat olarak nitelendiren Bahçeli, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın Genel Kurul'da yapacağı konuşmasının mazlum ve mağdurların ortak seslenişi, zalimlerin titreten ve alayının gözünün içine baka baka hakkı haykıran bir içerikte olması' beklentisini dile getirdi.

Kudüs'ün Statüsü ve Tarihsel Vurgular

Bahçeli, Kudüs meselesinin uluslararası gündemde sıcak tutulmasının Türkiye'nin doğru stratejisi sayesinde sürdürüldüğünü belirtti. 'İstanbul'da muhafaza edilen arkeolojik mahiyetli taş tablete dayanarak "Kudüs bizimdir" demek bir yanda tarih bilmezliğin, diğer yanda meczup ve cahilane bir üslubun tezahürüdür' sözleriyle bazı söylemleri eleştirdi.

Açıklamada Kudüs'ün tarihsel ve manevi önemine dair şu güçlü vurgular yer aldı: 'Kudüs Harem-i Şerif'tir. Kudüs miracımızın onurudur. Kudüs ilk kıblemizin şeref payesidir. Kudüs İslam'dır, iftihardır, itibardır.' Bahçeli, 'Kudüs'ü yüz yıl önce bırakmak zorunda kalmıştık. Ancak bu kez kaderine terk etmeyeceğiz' diyerek kararlılığını teyit etti.

'TRÇ' İttifakı Önerisi

Dünya siyasetindeki yeni dengelere işaret eden Bahçeli, ABD-İsrail cephesine karşı en uygun seçeneğin 'TRÇ' ittifakı olduğunu savundu. Buna göre 'TRÇ ittifakı Türkiye, Rusya ve Çin'den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir.' İttifak önerisini, siyaset ve diplomasinin gerektirdiği akıl ve coğrafi şartlara uygun bir yol olarak tanımladı.

Bahçeli konuşmasını, 'Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti yeni yüzyılda çaresizliği reddetmiş, çözümsüzlüğü dışlamış, ümitsizliği elinin tersiyle itmiştir' sözleriyle tamamlayarak, Türkiye'nin milli birlik ve 'Terörsüz Türkiye' hedefinden taviz vermeyeceğini vurguladı.