Bahçeli'den Terörsüz Türkiye Vurgusu: Çalışmalar Yıl Sonuna Kadar Tamamlanacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecinin yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 15:36
Bahçeli, Terörsüz Türkiye Sürecini Değerlendirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gülseven Medya Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven ve TV100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel'i kabul ederek gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yıl Sonuna Kadar Beklentiler

Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine dair çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediğini ifade etti. MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette, MHP'nin Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de yer aldı.

Devlet Bahçeli, TV100 ailesine basın camiasındaki başarılı faaliyetleri için teşekkür ederek, bu süreçte TBMM'de çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun önemine vurgu yaptı. Tüm siyasi partilerin bu çalışmalara destek vermesinin şart olduğunu belirtti.

Barış ve Terörle Mücadele

Bahçeli, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın fesih çağrısına uyarak izlediği sürecin olumlu gelişmelere kapı araladığını aktardı. Barışın sadece tek taraflı bir kavram olmadığını, silahları yakmanın silahların gömülmesinden daha anlamlı bir tavır olduğunu ifade etti.

Türk milletinin bütünlüğünün önemine dikkat çeken Bahçeli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan Kürt kökenli vatandaşların da terörün sona ermesi yönündeki çalışmaları sahiplenmelerinin, Terörsüz Türkiye hedefinin başarıyla tamamlanmasının teminatı olduğuna işaret etti.

Umut Verici Gelişmeler

Bahçeli, son günlerde Diyarbakır sokaklarında 14-15 yaşındaki bir gencin elinde dondurmayla gezdiği görüntülerin umut verici olduğunu belirtti. Huzur içerisinde bir yaşama vurgusu yaparak, vatandaşların terör endişesi olmadan yaşamalarının zamanının geldiğini ifade etti.

Necat Gülseven de Bahçeli'ye, başta Diyarbakır olmak üzere, bölgedeki vatandaşların terörü bitirmek için sergilediği duruş için minnettar olduğunu belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TV100, Show Radyo, Radyo Viva gibi medya kurumlarını bünyesinde...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TV100, Show Radyo, Radyo Viva gibi medya kurumlarını bünyesinde barındıran Gülseven Medya Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven (sol 2) ve TV100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel'i (solda) kabul etti. MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette, MHP'nin Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir (sağda) de yer aldı.

