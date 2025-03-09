Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu: PKK Silah Bırakmalı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, PKK'nın derhal silah bırakmasını ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmesini istedi.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 12:26
Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu: PKK Silah Bırakmalı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ülke gündemine yönelik çarpıcı bir açıklamada bulundu. Bahçeli, "PKK terör örgütü ve iltisaklı gruplar derhal ve ön şartsız silah bırakmalı, hatta kanlı silahlarını Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmelidir" dedi.

Terörsüz Türkiye Hedefi

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefinin, tarihin ve coğrafyanın huzurla mühürlenmesi ve barış ile kardeşlik ruhuyla donatılması gerektiğini belirtti. On yıllardır milletin başına musallat olan terörizm ve çatışma döneminin nihayet son bulacağına yönelik ümitlerini dile getirdi.

"Sosyal, siyasal, ekonomik ve güvenlik maliyetlerinin yanı sıra insani ve vicdani kayıplar, silahlı şiddetin sona ereceği yönünde bir zemin oluşturuyor" diyen Bahçeli, bu konuda başka bir seçenek ya da mazerete yer olmadığını vurguladı.

Terörle Mücadelede Yeni Bir Dönem

Bahçeli, Türk milletinin iç ve dış odakların baskılarına boyun eğmeyeceğini belirterek, "Türk milleti, terörle yaşamaya ne mahkum, ne de müstahaktır" ifadesini kullandı. Ayrıca, terörle demokrasi arasında bir denge sağlanamayacağını da sözlerine ekledi.

İmralı Çağrısı ve Terörle Mücadele

Bahçeli, 27 Şubat İmralı çağrısının tüm terör uzantılarını kapsadığını, bu çağrıdan muaf olanların terör örgütü ile aynı çizgide olmadığını belirtti. "Terör örgütü, kurucu önderliğiyle birlikte silah bırakmalı ve varlığını sona erdirmelidir" dedi.

Türk ve Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Bahçeli, "Türk ve Türkiye Yüzyılı, huzur ve barışın yüzyılıdır. Aziz milletimizin ortak kader paydasında buluşması gereklidir" diyerek terörün sona erdirilmesi için geçen her günün kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Sonuç olarak, MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Aksi halde, elinde kanunsuz silah taşıyan kim olursa olsun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir" şeklinde uyarıda bulundu.

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