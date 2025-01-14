Bahçeli'den Yunanistan'a Sert Tepki: Tarihi ve Stratejik Bir Hata

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yunanistan'a Güçlü Yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yunanistan’ın provokatif silah gösterimini sert bir dille eleştirdi. Bahçeli, "Yunanistan'ın burnumuzun dibinde silah göstermesi yalnızca stratejik hata değil, tarihi, askeri ve siyasi sonuçları çok ağır olacak trajik bir yanlış" dedi.

Bahçeli, bu tür eylemlerin bölgedeki dengeleri bozacağını ve Yunanistan’ın sorumsuz davranışlarının sonuçlarını ağır bir şekilde ödeyeceği uyarısında bulundu. MHP’nin duruşunun her zaman milli savunma ve güvenlikten yana olduğunu vurgulayan Bahçeli, Türkiye’nin uluslararası alanda haklarını koruyacağının altını çizdi.