Bahçeli, Ferdi Tayfur'un Kabrini Yaptırdı: MHP'den Kültürel Vefa Mesajı

MHP'li Eyyüp Yıldız, Ferdi Tayfur'un kabrinin Devlet Bahçeli tarafından yaptırıldığını ve mezar taşının Türk-İslam sanatını yansıttığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 19:06
Bahçeli, Ferdi Tayfur'un kabrini yaptırdı

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız'ın değerlendirmesi

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız, NSosyal medya hesabındaki paylaşımında usta sanatçı Ferdi Tayfurun kabrine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldız, sanatçının sesi ve eserlerinin Türk milletinin gönlünde kalıcı izler bıraktığını vurguladı.

"Merhum Ferdi Tayfur'un kabri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından yaptırılmıştır. Bu mezar taşı, yalnızca bir mermer değil, Türk-İslam sanatının ve İslam geleneğinin izlerini taşıyan milli bir abidedir."

Mezar taşının simgeleri ve anlamı

Yıldız, mezar taşında yer alan simgelerin anlamına dikkat çekti: "Hilal ve yıldız, Türk milletinin bağımsızlığını ve İslam'ın simgesini ifade etmektedir. Osmanlı tuğrası, köklü devlet geleneğimizin sembolüdür. Ayetler, dualar ve hat sanatı, faniliği hatırlatırken, Allah'ın ebediyetini vurgulamaktadır. Geometrik motifler, Selçuklu-Osmanlı sanatını günümüze taşımaktadır. Bu taş, merhumun ruhuna bir dua, milletimize ise vefa ve hatırlatma vesilesidir."

Vefa ve kültürel miras

Yıldız, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin Tayfur'un cenazesine katıldığını ve sanatçıyı son yolculuğunda yalnız bırakmadığını hatırlattı. Bu yüksek vefanın, Türk milletinin kültürüne, sanatına ve manevi değerlerine verilen önemin güçlü bir göstergesi olduğunu belirtti.

"Genel Başkanımızın öncülüğünde Adana Sarıçam Belediyesi tarafından Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi açılmıştır. Bu müze, sanatçımızın hatırasını yaşatırken, Türk milletinin kültürel hafızasını geleceğe taşıyacak kalıcı bir eser olacaktır."

Yıldız son olarak, "Ferdi Tayfur, milletimizin gönlünde derin bir iz bırakmış, eserleriyle Türk halkının ortak sesi olmuştur." ifadesiyle sanatçının toplumdaki yerini özetledi ve yapılan tüm girişimlerin bu yüksek vefanın yansıması olduğunu kaydetti.

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız, NSosyal medya hesabındaki paylaşımında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yaptırılan Ferdi Tayfur'un kabrine ilişkin değerlendirmede bulundu.

