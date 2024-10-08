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Bahçeli: İsrail'e Karşı Kuvvet Kullanılmalı

MHP lideri Bahçeli, BM'yi İsrail'e karşı kuvvet kullanmaya çağırdı ve Artan şiddete dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 13:07
Bahçeli: İsrail'e Karşı Kuvvet Kullanılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İtirazları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda İsrail'i hedef aldığı açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Cinayet makinesi ve soykırım suçlusu İsrail'i durdurmak için acilen kuvvet kullanmak gerekmektedir. Birleşmiş Milletler, bu tarihi ve ertelenemez görevi hemen üstlenmelidir." dedi.

Anadolu Coğrafyası Üzerine Analizler

Bahçeli, son iki yüz yıl içinde Anadolu coğrafyasında yaşananların, Türk milletini bu topraklardan atma amacına hizmet ettiğini belirtti. Türk milletinin vatanı için başka bir sığınak kalmadığını ifade eden Bahçeli, "Ya bu topraklar bir arada kalacak ya da Türk milleti tarihten silinecektir." diye konuştu.

Bölgesel Gelişmeler ve Güvenlik

Bahçeli, coğrafyaların tartışılmasının Türk milletinin varlığını tehdit edeceğini vurgulayarak, "Bir kez daha düşününüz; karşımızda yeni bir Sevr dayatması var. Bugün mesele Beyrut değil, Ankara'dır. Tahran veya Bağdat değil, İstanbul'dur." şeklinde ifadelere yer verdi.

Şiddet ve Suç Olayları Üzerine

Bahçeli, artan cinayet, taciz ve şiddet vakalarının toplumsal endişeyi yükselttiğine dikkat çekti. İstanbul'da peşpeşe işlenen cinayetlere değinen Bahçeli, bu durumun üzülerek gözlemlediklerini belirtti. MHP çatısı altında bir komisyon kurduklarını sözlerine ekledi.

Uyuşturucu Sorunu

Uyuşturucu kullanımının yaygınlaştığına ve gençlerin hedef alındığına dikkat çeken Bahçeli, toplumun bu konuda harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Adalet sisteminin iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, bu durumun ülkenin bekası adına önemli olduğunu belirtti.

Recai Kutan'a Başsağlığı

Bahçeli, vefat eden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için başsağlığı dileyerek, sevenlerine sabır diledi.

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