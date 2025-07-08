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Bahçeli, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Kabul Etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu kabul ederek Türk futbolunun geleceği üzerine görüştü.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 19:49
Bahçeli, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Kabul Etti

Bahçeli, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Kabul Etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu kabul etti. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Çankaya'daki MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen kabulde, Türk futbolunun gelişimi ve geleceğine yönelik atılabilecek adımlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ziyaretin ardından misafirperverliği için Bahçeli'ye teşekkür ederek A Milli Takım forması hediye etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu kabul etti. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ziyaretin ardından misafirperverliği için Bahçeli'ye teşekkür ederek A Milli Takım forması hediye etti.

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