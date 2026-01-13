Lindsey Graham’dan Hamaney’e: 'Dronlara dikkat edin' uyarısı

Senatör Lindsey Graham, Hamaney’in rejim yanlısı gösterileri ABD’ye uyarı nitelemesine tepki gösterdi ve sosyal medyada 'Dronlara dikkat edin' dedi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 05:15
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 05:15
Lindsey Graham’dan Hamaney’e: 'Dronlara dikkat edin' uyarısı

Lindsey Graham’dan Hamaney’e sert tepki: 'Dronlara dikkat edin'

ABD’li Senatör Lindsey Graham, İran’ın dini lideri Ali Hamaney tarafından rejim yanlısı gösterilerin ABD’ye yönelik bir uyarı olarak nitelendirilmesine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Graham’ın sosyal medya paylaşımı

Graham, X platformunda Hamaney’in açıklamalarını alıntılayarak Ayetullah’a hitaben "Ayetullah’a (Hamaney) sesleniyorum. Eskisi kadar çok konuşmuyoruz. Sizi gücendirdim mi?" ifadelerini paylaştı. Paylaşımında ayrıca, İran’daki rejim karşıtı protestoların şiddetlenmesi halinde Hamaney’in Rusya’ya kaçacağına dair iddialara gönderme yaparak "Moskova’nın bir kış harikalar diyarı olduğunu duydum" dedi.

Graham, konuşmasında "Dronlara dikkat edin" uyarısını da kullanarak ABD’nin İran’a yönelik olası adımlarına işaret etti.

Laricani’nin sözlerine tepki

Senatör, ayrıca İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani’nin "Trump çok konuşuyor, onu ciddiye almayın" şeklindeki sözünü alıntılayarak bunun "provokatif bir açıklama" olduğunu değerlendirdi. Graham, ABD Başkanı Donald Trump’a yaklaşımıyla biliniyor ve Trump’ı küçük düşürücü açıklamalar yapanların sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağı uyarısını yaptı.

Olay, İran’daki rejim karşıtı protestolar ve rejim yanlısı gösterilerin uluslararası yankı bulduğu bir dönemde yaşandı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları