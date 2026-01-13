Lindsey Graham’dan Hamaney’e: 'Dronlara dikkat edin' uyarısı

Lindsey Graham’dan Hamaney’e sert tepki: 'Dronlara dikkat edin'

ABD’li Senatör Lindsey Graham, İran’ın dini lideri Ali Hamaney tarafından rejim yanlısı gösterilerin ABD’ye yönelik bir uyarı olarak nitelendirilmesine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Graham’ın sosyal medya paylaşımı

Graham, X platformunda Hamaney’in açıklamalarını alıntılayarak Ayetullah’a hitaben "Ayetullah’a (Hamaney) sesleniyorum. Eskisi kadar çok konuşmuyoruz. Sizi gücendirdim mi?" ifadelerini paylaştı. Paylaşımında ayrıca, İran’daki rejim karşıtı protestoların şiddetlenmesi halinde Hamaney’in Rusya’ya kaçacağına dair iddialara gönderme yaparak "Moskova’nın bir kış harikalar diyarı olduğunu duydum" dedi.

Graham, konuşmasında "Dronlara dikkat edin" uyarısını da kullanarak ABD’nin İran’a yönelik olası adımlarına işaret etti.

Laricani’nin sözlerine tepki

Senatör, ayrıca İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani’nin "Trump çok konuşuyor, onu ciddiye almayın" şeklindeki sözünü alıntılayarak bunun "provokatif bir açıklama" olduğunu değerlendirdi. Graham, ABD Başkanı Donald Trump’a yaklaşımıyla biliniyor ve Trump’ı küçük düşürücü açıklamalar yapanların sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağı uyarısını yaptı.

Olay, İran’daki rejim karşıtı protestolar ve rejim yanlısı gösterilerin uluslararası yankı bulduğu bir dönemde yaşandı.

