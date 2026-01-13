Derince'de Çenesuyu A.Ş.'de İşten Çıkarılan 3 Çocuk Annesi: Yarım Gün Talebi Krize Dönüştü

Derince'de Çenesuyu A.Ş.'de İddia: Yarım Gün Talebi Sonrası İşten Çıkarma

Kocaeli'de, Derince Belediyesi iştiraki Çenesuyu A.Ş.nde 14 yıldır çalışan ve 3 çocuk annesi olan Ebru Öksüz (37), doğum sonrası yasal 'yarım gün çalışma' hakkını talep etmesi üzerine ücretsiz izindeyken işten çıkarıldığını ileri sürdü.

İddiaların özeti

Öksüz'ün anlatımına göre, doğum ve ücretsiz izin sürecinin ardından işe dönme girişiminde bulunduğu sırada iş akdi feshedildi. Ücretsiz izninin 20 Ocaka kadar devam etmesine rağmen kendisine herhangi bir resmi gerekçe sunulmadan çıkışının verildiğini belirtti.

Öksüz'ün ifadeleri

Ebru Öksüz, yarım gün çalışma hakkını kullanmak için yönetime başvurduğunu söyleyerek yaşananları şöyle anlattı: 'Ücretsiz iznim devam ederken apar topar işten çıkışım yapıldı. Yarım çalışma hakkımı kullanmak istediğimi söyledim. Bana, 'Bu senin hakkın ama yönetim bunu vermiyor, istersen mahkemeye gidebilirsin' denildi. Ben de 'O zaman tam zamanlı çalışmaya devam edeyim' dedim. Buna rağmen talebime ilişkin herhangi bir yazılı ya da sözlü resmi dönüş yapılmadı, net bir karşılık alamadım.'

İşten çıkarılma sürecinde psikolojik baskı gördüğünü de iddia eden Öksüz, görüşmeye çağrıldıklarını ve eşinin de bulunduğu toplantının 10 dakikadan kısa sürdüğünü; bu kısa görüşme sırasında kendisine beş kez 'Mahkeme yoluna git' dendiğini söyledi. Öksüz, 'Resmen psikolojik baskı altına alındım' dedi.

Siyasi üyelik iddiası ve resmi açıklama eksikliği

Öksüz, işten çıkarılma gerekçesinin kendisine resmi olarak bildirilmediğini ve dışarıdan edindiği duyumlara göre işten çıkarılmasının gerekçesinin AK Parti üyeliği olabileceğini öğrendiğini ifade etti. 'Bana işten çıkarılma sebebi resmi olarak söylenmedi. Hiçbir gerekçe sunulmadı. Ancak dışarıdan edindiğimiz duyumlara göre, AK Parti üyeliğim nedeniyle işten çıkarıldığımı öğrendim. Bu beni ayrıca çok üzdü. Bir insanın bir siyasi partiye mensup olması işten çıkarılma nedeni olmamalı' dedi.

Aileye yansıyan mağduriyet

Yaşanan sürecin aile yaşamını da etkilediğini vurgulayan Öksüz, 'Ortanca oğlum kreşe devam ediyor. Böyle bir durumla karşılaşacağımızı bilmediğimiz için devlet kreşi yerine tam gün özel kreş tercih etmiştik. Bunun ciddi bir maliyeti var. Büyük oğlumun spor faaliyetleri için yaptığımız harcamalar bulunuyor. Yeni bir bebeğimiz oldu. Tüm bunlar maddi anlamda bizi sarsacak bir süreç oluşturdu' ifadelerini kullandı.

Öksüz, mağduriyetinin giderilmesi için hukuki haklarını kullanmayı düşündüğünü belirtti.

EBRU ÖKSÜZ VE AİLESİ