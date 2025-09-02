DOLAR
41,15 -0,03%
EURO
48,04 0,44%
ALTIN
4.642,02 -1,09%
BITCOIN
4.588.662,88 -2,54%

Bahçeli: Türkiye komşu coğrafyalarda oldubittilere müsaade etmeyecek

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye'nin komşu coğrafyalarda oldubittilere müsaade etmeyeceğini; bunun için güç, caydırıcılık, kabiliyet ve yeteneğe sahip olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 17:39
Bahçeli: Türkiye komşu coğrafyalarda oldubittilere müsaade etmeyecek

Bahçeli: Türkiye komşu coğrafyalarda oldubittilere müsaade etmeyecek

MHP liderinden net uyarı: Ankara'nın caydırıcı gücü vurgulandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin bölgesel meselelere bakışını özetleyen önemli bir açıklama yaptı.

"Türkiye Cumhuriyeti komşu coğrafyalarda oldubittilere müsaade etmeyecek güç, caydırıcılık, kabiliyet ve yetenektedir"

Açıklama, Ankara'nın etkinlik ve caydırıcılık vurgusunu öne çıkarıyor ve ülkenin sınır ile yakın coğrafyadaki gelişmelere karşı kararlı duruşunu yansıtıyor.

Bahçeli'nin sözleri, milli güvenlik ve egemenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı; izlenen politikalar ve diplomatik adımlar bundan sonra yakından izlenecek.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de Trafik Kazası: Bariyere Çarpan Otomobilde 1 Ölü, 4 Yaralı
2
Ardahan'da arazide ölü bulunan Erhan Gökdemir olayında 3 şüpheli gözaltına alındı
3
Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor
4
Şanlıurfa'da Otele Silahlı Saldırı Anı: Güvenlik Kamerası Kayıtları Ortaya Çıktı
5
Fuzul Topraktan: 18.500 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı!
6
Fidan ile Busaidi telefonda görüştü: Filistin ve Gazze gündemi
7
Bahçeli, Hikmet Çetin ile Görüştü: MHP Genel Merkezi'nde Yaklaşık 1 Saat

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter