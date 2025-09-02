Bahçeli: Türkiye komşu coğrafyalarda oldubittilere müsaade etmeyecek

MHP liderinden net uyarı: Ankara'nın caydırıcı gücü vurgulandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin bölgesel meselelere bakışını özetleyen önemli bir açıklama yaptı.

"Türkiye Cumhuriyeti komşu coğrafyalarda oldubittilere müsaade etmeyecek güç, caydırıcılık, kabiliyet ve yetenektedir"

Açıklama, Ankara'nın etkinlik ve caydırıcılık vurgusunu öne çıkarıyor ve ülkenin sınır ile yakın coğrafyadaki gelişmelere karşı kararlı duruşunu yansıtıyor.

Bahçeli'nin sözleri, milli güvenlik ve egemenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı; izlenen politikalar ve diplomatik adımlar bundan sonra yakından izlenecek.