Bahçelievler'de 500 Çocuğa Sünnet Şöleni

Bahçelievler Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sünnet Şöleni, bu yıl da Bahçelievler Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar düzenlenen gösteriler, aktiviteler ve DJ performansı eşliğinde dans ederek doyasıya eğlendi.

Etkinlik Detayları

Bu yıl toplam 500 çocuğun sünnet işlemi ile tüm tıbbi masraflar Bahçelievler Belediyesi tarafından karşılandı. Programa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, sünnet olan çocuklar ve aileleri katıldı. Şölende çocuklar için hazırlanan etkinlikler yoğun ilgi gördü.

Başkanın Açıklaması

Düzenlenen program ile ilgili konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Tabi bu sünnet işlemini biz yazın, okulların kapalı olduğu zaman yaptık ama biliyorsunuz yaşanan olaylar var. Gazze, Sumud Filosunun hareketi vardı. Acılarımız oldu. Şehitlerimiz oldu. Bugüne geldik. Bugün sözümüz vardı. Onları sünnet ettirdik. Kıyafetlerini aldık. Asalarını, kıyafetlerini aldık. Kutlayalım dedik. Bugün de gördüğünüz gibi neşe içerisinde kutladık. Burada bizim bakış açımız erkek çocuklarının gelişmesinde sünnet olması çok önemli. Türkiye’mizde, coğrafyamızda bu bir kültür. Bunu biz taçlandıralım istiyoruz. Herkesin imkanı olmayabilir. Bir sünnet kıyafeti almak. Sünnet düğünü yapmak. Ama belediyemizin Türkiye Cumhuriyeti Bahçelievler Belediyesi olarak onlara bu imkanı sağlıyoruz. Sünnet Şöleni ile onları mutlu bir ana götürüyoruz. Amacımız onları mutlu etmek. Bir belediye başkanı olarak ben çocukları ve gençleri mutlu etmekten daha güzel bir şey görmüyorum. Çocuklar o kadar mutlu. Gözleri ışıl ışıl. Çocuklar mutluysa, vatandaşlar, komşular mutluysa bir belediye başkanı Allahtan daha ne ister? Amacımız çocukları mutlu etmek

Ailelerin ve Çocukların Görüşleri

Etkinliğe torunu ile gelen Osman Sayan, Bu süreç tesadüfen denk geldi. Şirinevler civarında dolaşıyorduk. İlan tahtasında gördük. Bahçelievler Belediyesi’nin başlattığı bu kampanyada. Kayıt ettirdik. Bizi çok iyi karşıladılar. Her türlü ihtiyacı karşılandı. Elbisesi, bütün kıyafeti dahil olmak üzere. Hastanede randevu oluşturuldu. Bu sefer hastaneyi merak ettim. Hastanede sünneti gerçekleştirildi. Gerçekten mükemmel diye konuştu.

Sünnet işlemi Bahçelievler Belediyesi tarafından karşılanan 8 yaşındaki Yamaç Sayan, Çok güzel geçti. Heyecanlandım. Biraz korktum. Şimdi iyiyim dedi.

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI DR. HAKAN BAHADIR BİR KONUŞMA YAPTI