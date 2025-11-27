Bahçelievler'de 500 Çocuğa Sünnet Şöleni

Bahçelievler Belediyesi, Kongre Merkezi'nde düzenlediği Sünnet Şöleni'nde 500 çocuğun sünnet masraflarını karşıladı; gösteri ve DJ eşliğinde kutlama yapıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 09:00
Bahçelievler'de 500 Çocuğa Sünnet Şöleni

Bahçelievler'de 500 Çocuğa Sünnet Şöleni

Bahçelievler Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sünnet Şöleni, bu yıl da Bahçelievler Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar düzenlenen gösteriler, aktiviteler ve DJ performansı eşliğinde dans ederek doyasıya eğlendi.

Etkinlik Detayları

Bu yıl toplam 500 çocuğun sünnet işlemi ile tüm tıbbi masraflar Bahçelievler Belediyesi tarafından karşılandı. Programa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, sünnet olan çocuklar ve aileleri katıldı. Şölende çocuklar için hazırlanan etkinlikler yoğun ilgi gördü.

Başkanın Açıklaması

Düzenlenen program ile ilgili konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Tabi bu sünnet işlemini biz yazın, okulların kapalı olduğu zaman yaptık ama biliyorsunuz yaşanan olaylar var. Gazze, Sumud Filosunun hareketi vardı. Acılarımız oldu. Şehitlerimiz oldu. Bugüne geldik. Bugün sözümüz vardı. Onları sünnet ettirdik. Kıyafetlerini aldık. Asalarını, kıyafetlerini aldık. Kutlayalım dedik. Bugün de gördüğünüz gibi neşe içerisinde kutladık. Burada bizim bakış açımız erkek çocuklarının gelişmesinde sünnet olması çok önemli. Türkiye’mizde, coğrafyamızda bu bir kültür. Bunu biz taçlandıralım istiyoruz. Herkesin imkanı olmayabilir. Bir sünnet kıyafeti almak. Sünnet düğünü yapmak. Ama belediyemizin Türkiye Cumhuriyeti Bahçelievler Belediyesi olarak onlara bu imkanı sağlıyoruz. Sünnet Şöleni ile onları mutlu bir ana götürüyoruz. Amacımız onları mutlu etmek. Bir belediye başkanı olarak ben çocukları ve gençleri mutlu etmekten daha güzel bir şey görmüyorum. Çocuklar o kadar mutlu. Gözleri ışıl ışıl. Çocuklar mutluysa, vatandaşlar, komşular mutluysa bir belediye başkanı Allahtan daha ne ister? Amacımız çocukları mutlu etmek

Ailelerin ve Çocukların Görüşleri

Etkinliğe torunu ile gelen Osman Sayan, Bu süreç tesadüfen denk geldi. Şirinevler civarında dolaşıyorduk. İlan tahtasında gördük. Bahçelievler Belediyesi’nin başlattığı bu kampanyada. Kayıt ettirdik. Bizi çok iyi karşıladılar. Her türlü ihtiyacı karşılandı. Elbisesi, bütün kıyafeti dahil olmak üzere. Hastanede randevu oluşturuldu. Bu sefer hastaneyi merak ettim. Hastanede sünneti gerçekleştirildi. Gerçekten mükemmel diye konuştu.

Sünnet işlemi Bahçelievler Belediyesi tarafından karşılanan 8 yaşındaki Yamaç Sayan, Çok güzel geçti. Heyecanlandım. Biraz korktum. Şimdi iyiyim dedi.

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI DR. HAKAN BAHADIR BİR KONUŞMA YAPTI

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI DR. HAKAN BAHADIR BİR KONUŞMA YAPTI

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ "SÜNNET ŞÖLENİ" ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

İLGİLİ HABERLER

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder Esnafın Sorunlarını Sahada Dinledi
2
Doppler Ultrasonografiyle Damar Hastalıklarında Erken Tanı - Uzm. Dr. Ayhan Duman
3
Kocaeli'de İki Teker Bir Rüya ile 4 Bin Çocuğa Bisiklet Eğitimi
4
Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor
5
Kırıkhan'da Otomobil Şarampole Devrildi, Tarlaya Uçtu — Sürücü Yaralandı
6
İskenderun'da Hamur Karıştırma Makinesine Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı
7
Bahçelievler'de 500 Çocuğa Sünnet Şöleni

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü