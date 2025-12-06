Bahçelievler'de AVM'de 'Garaj Günleri'ne Akın — Yüzde 90'a Varan İndirim (6-14 Aralık)

Bahçelievler'de AVM'de 'Garaj Günleri'ne Akın

İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen Garaj Günleri indirim etkinliği, vatandaşların yoğun ilgisiyle başladı. 6-14 Aralık tarihleri arasında sürecek organizasyonda, birçok kategoride yüzde 90'a varan indirimler sunuluyor.

Etkinlik sabahın erken saatlerinde başladı; AVM'nin garaj girişinde uzun kuyruklar oluştu. Kepenklerin açılmasıyla birlikte ziyaretçiler mağazalara akın etti ve alışveriş merkezinde yoğunluk yaşandı.

Organizasyonda hazır giyim, spor giyim, mont, ayakkabı, ev tekstili, küçük ev aletleri ve aksesuar gibi kategorilerde, stok fazlası ve outlet seçenekleriyle yüzlerce ürün ziyaretçilere sunuluyor. Dünyaca ünlü markalar da bu indirim kampanyasında yer alıyor.

Etkinlik ve ziyaret bilgileri

Garaj Günleri 9 gün boyunca devam edecek ve 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Mağaza çalışanı: 'Fiyatlar gayet uygun, herkesi bekleriz'

Garaj günlerinde bir mağazada çalışan Muhammed Ertan, "Fiyatlarımız uygun. İlk gün olmasına rağmen talepler inanılmaz yüksek. AVM girişleri yoğun, otoparklar dolu. Fiyatlar uygun olmasına rağmen ekstra olarak 2 ve üzeri alışverişlerde indirim mevcut. Hakiki deri çizmeler, çantalar, ceketlerimiz mevcut. Her bütçeye uygun bin 800 TL’den başlayan çizmelerimiz var. Fiyatlar gayet uygun, herkesi bekleriz" diyerek kampanyanın rağbet gördüğünü belirtti.

Vatandaş görüşleri: Kapış kapış giden ürünler

Cemil Çelik, ailesiyle geldiğini söyleyerek, "Çocuklarla geldik ama kaybettik. Onlara bakarken bir ayakkabı gördüm. Kazıklandım mı ucuza mı aldım bilmiyorum ama ayağıma güzel olduğu için aldım direk. Hatta bunu almadan gidip geri geldim. Bir daha döndüğümde bulamam diye direk aldım. Diğerleri kap kacak bakıyorlar. Bizimkiler de bir porselen takımı bakacaklardı ama kapış kapış gitmiş bulamadılar. Bende şimdi onları arıyorum" ifadelerini kullandı.

Nermin Vural ise etkinliği sık sık takip ettiğini söyleyerek, "Burayı çok güzel buluyorum. Evim yakın olduğu için sürekli geliyorum. Garaj günlerini kaçırmıyorum. Çok yoğun. Fiyatlar çok uygun. Kendime nevresim, çarşaf setleri falan aldım. Fiyatlar çok uygun. Gelmek isteyen vatandaşlara tavsiye ederim. Fiyatlar yarı yarıya düşüyor. Çıkıp çıkıp gelin" dedi.

