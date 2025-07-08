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Bahçelievler'de Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araç ve Motosiklete Çarptı: 1 Yaralı

Bahçelievler'de kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araç ve motosiklete çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 18:55
Bahçelievler'de Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araç ve Motosiklete Çarptı: 1 Yaralı

Bahçelievler'de meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki bir araca ve motosiklete çarparak devrildi. Olay, Kocasinan Merkez Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde gerçekleşti.

34 VE 4201 plakalı otomobilin sürücüsünün kimliği henüz belirlenemedi. Otomobil, önce park halindeki 34 NBZ 706 plakalı araca, ardından da 34 MYE 110 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir kişi yaralanırken, kazanın yaşandığı noktada büyük bir panik yaşandı.

Motosiklet üzerindeki Ahmet Taş, çarpmanın etkisiyle yere savruldu. O sırada motosiklete yaslanarak sohbet eden E.Y. ise kazada yaralanan kişi oldu. Taş, zamanında motosikletten atladığı için kazayı yaralanmadan atlattı.

Olay yerine yapılan ihbar sonrası polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü hafif sıyrıklarla araçtan çıkarılmayı başardı, ancak yaralı E.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay dolayısıyla Mimar Sinan Caddesi'nde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Kazayı değerlendiren Ahmet Taş, "Motorun üstünde duruyordum. Beyaz arabaya yaslanan arkadaşla sohbet ediyorduk. Arkadan şiddetli gelen araç, duran araca vurdu. Kendimi aşağıya atmasaydım ayağım motorun altında ezilebilirdi. Kaza sonrasında bize çarpan araç devrildi. O araçtaki kişide herhangi bir durum yok. Sadece beyaz araca yaslanan arkadaş yaralandı. O da ambulansla hastaneye kaldırıldı," dedi.

Bahçelievler'de kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araca ve motosiklete çarpması sonucu 1...

Bahçelievler'de kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araca ve motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bahçelievler'de kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araca ve motosiklete çarpması sonucu 1...

Bahçelievler'de kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araca ve motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

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