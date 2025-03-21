Bahçelievler'de Motosikletin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde üzücü bir kaza meydana geldi. Şirinevler Mahallesi, Eski Londra Asfaltı Caddesi'nde motosikletin çarptığı Huriye Ergin (54) yaşamını yitirdi.

Henüz sürücüsünün kimliği ve motosikletin plakası öğrenilemeyen kaza sonrası, çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Huriye Ergin'in yaşamını yitirdiğini belirlerken, motosiklet sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bu trajik olay, trafik güvenliğinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.