Bahçelievler'de Zabıta Memuruna Silahlı Saldırı: Şüpheli Taksiyle Kaçtı

Bahçelievler'de zabıta memuru silahlı saldırıda yaralandı

Bahçelievler'de bir zabıta memuru, evine giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Olay, Kocasinan Merkez Mahallesi Şehit Zaim Fırat Sokak üzerinde meydana geldi.

Olayın seyri

Edinilen bilgiye göre, zabıta memuru olduğu öğrenilen kişi yürüdüğü sırada, daha önce aralarında husumet bulunan şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırının ardından şüpheli, 34 TFG 42 plakalı taksi ile olay yerinden kaçtı.

Müdahale ve soruşturma

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, yaralı sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emniyet güçleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.