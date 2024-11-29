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Bahçesaray Belediye Başkanı Hazir'e Hapis Cezası: 3 Yıl 5 Ay 7 Gün

Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir, terör suçlamalarıyla 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 00:39
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 00:39
Bahçesaray Belediye Başkanı Hazir'e Hapis Cezası: 3 Yıl 5 Ay 7 Gün

Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir'e Hapis Cezası

Van'ın Bahçesaray ilçesi Belediye Başkanı Ayvaz Hazir, 'Terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek' ve 'suç işlemeye alenen tahrik' suçlarından 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Dava Süreci ve Kararlar

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DEM Parti'den Bahçesaray Belediye Başkanı seçilen Hazir'in de aralarında bulunduğu 20 sanık hakkında, 24 Aralık 2015'te ilçede yapılan 'sözde özyönetim' açıklamasına ilişkin açılan davada karar duruşması gerçekleştirildi. Duruşma, Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Davaya, Hazir ile bazı sanıklar ve avukatları katılırken, bazı sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı.

Duruşma savcısının esas hakkındaki mütalasını sunmasının ardından, sanıklar ve avukatları suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Hazir ile 6 sanık'ı, 'Terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, 'suç işlemeye alenen tahrik' suçundan ise 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Bu cezanın 3 ay 22 günlük kısmı için 'Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına' karar verildi.

Diğer Sanıklar Hakkında Verilen Cezalar

Mahkeme, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 11 sanık'a 6 yıl 3 ay, 1 sanık'a 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verirken, 1 sanık'ın beraatine hükmetti.

Bu durum, Bahçesaray Belediye Başkanı Hazir ve diğer sanıklar için hukuki süreçlerin devam edeceğinin bir göstergesi olarak kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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