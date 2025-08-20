BAİBÜ Akademisyenleri Duttan Göz Çevresi Şampuanı Geliştirdi

ZAFER GÖDER - Bolu

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) akademisyenleri, göz hijyeni ve enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmak üzere doğal içerikli bir göz çevresi şampuanı geliştirdi.

BAİBÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda ihtisas yapan Dr. Derya Pekyürek öncülüğünde yürütülen çalışmada; BAİBÜ Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Soydan'ın danışmanlığı ve BAİBÜ Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akif Hakan Kurt'un katkıları bulunuyor.

Proje kapsamında doktora sonrası araştırmacı Dr. Cansu Kara Öztabağ ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Eczacılık Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Ömer Türkmen'in desteğiyle deneysel çalışmalar gerçekleştirildi ve duttan elde edilen bileşenlerle formüle edilmiş ürün ortaya kondu.

Pekyürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada halkın en sık göz kliniklerine başvuru nedenlerinden birinin göz enfeksiyonları olduğunu belirterek, tedavinin ilk adımının sağlıklı göz çevresi hijyeti olduğunu vurguladı. Bazı mevcut ürünlerin gözde yanma, batma, kaşıntı, kuruluk ve tahrişe yol açabildiğine dikkat çekti.

Çalışmada, karadut ve beyaz dutta bulunan ve antimikrobiyal ile antioksidan özellikleri olan gallik asit ile göz dokularında hücre canlılığını artırıcı etkisi gözlenen oxyresveratrol maddeleri formüle edilerek şampuan haline getirildi.

Pekyürek, ortaya koydukları ürünün hem enfeksiyonların tedavisinde hem de semptomların azaltılmasında etkili olduğunu, yerli ve milli kaynaklar kullanılarak geliştirildiğini ve her yaştan kişinin uygulayabileceği geniş bir hedef kitleye yönelik olduğunu söyledi.

Ürünün patent işlemlerinin sürdüğünü ve patent alındıktan sonra seri üretime geçilmesinin planlandığını belirten Pekyürek, geliştirdikleri formülü 'dutun mucizesi' olarak adlandırdıklarını ifade etti.

Şu an için şampuan şeklinde bir prototip üretildiğini aktaran Pekyürek, ayrıca temizleme pamuğu ve bakım jeli gibi kurulama gerektirmeyen ürün formları üzerinde de çalışmaların devam ettiğini ekledi.