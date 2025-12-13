DOLAR
Bakan Abdulkadir Uraloğlu Van’da: Valilik Ziyareti ve Çevre Yolu Açılışı

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Van’a gelip valilik ziyareti yaptı, AK Parti ziyaretinde açıklamalarda bulundu ve çevre yolu birinci etap açılışına katıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 13:29
Bakan Abdulkadir Uraloğlu Van’da: Valilik Ziyareti ve Çevre Yolu Açılışı

Bakan Uraloğlu Van’da: Programlar Valilikten Açılışa Uzandı

Karşılama ve ilk ziyaretler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli programlara katılmak üzere Van’a geldi. Bakan Uraloğlu, Van Ferit Melen Havalimanında Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

İlk olarak Valiliğe geçen Uraloğlu, Valilik Şeref Defterini imzaladı ve Van Valiliği makamında protokol üyeleriyle bir süre görüştü.

Esnaf ziyareti ve parti ziyaretinde mesajlar

Kısa bir esnaf ziyareti gerçekleştiren Bakan Uraloğlu, daha sonra AK Parti Van İl Başkanlığına geçti. Burada yaptığı konuşmada, terörsüz Türkiye hedefine vurgu yaparak hızlı adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Uraloğlu, ziyaret sırasında şunları ifade etti: "Van’ın güçlü bir ticaret ruhu var. Vanlı kardeşlerimizin köklü bir tacirlik geleneği bulunuyor. Allah’ın izniyle Van çok daha iyi yerlere gelecek. İşsizlik azalacak, refah seviyesi yükselecek. Buna yürekten inanıyorum. Elbette bugüne kadar güzel işler yaptık. İnşallah bundan sonra daha iyilerini yapacağız"

Bakan ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nezdinde Van’ın önemine dikkat çekerek, "Biz Van’ımızdan benim memleketim olan Trabzon’dan, Hakkari’den Edirne’ye, Mersin’den Samsun’a, İzmir’den Antalya’ya kadar; bize oy versin ya da vermesin, herkesin hizmetinde kusur etmemeye gayret ediyoruz. Van’ın AK Partimizle ve Cumhurbaşkanımızla yeri her zaman kıymetlidir. İnşallah Van’ı hep birlikte daha yukarılara taşıyacağız. Van’ın Türkiye içinde çok güzel ve önemli bir konumu var. Terörsüz Türkiye hedefiyle birlikte, durmadan ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Allah-ü Teâlâ yolumuzu ve bahtımızı açık etsin" dedi.

Açılışa katılım

Bakan Uraloğlu, programın ardından çevre yolu birinci etap bağlantı yolunun açılış programına katılmak üzere bulunduğu yerden ayrıldı.

