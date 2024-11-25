DOLAR
34,56 -0,06%
EURO
36,32 -1,03%
ALTIN
2.914,53 3,04%
BITCOIN
3.280.352,9 1,95%

Bakan Bak, Arnavutluk Milli Günü Resepsiyonuna Katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Arnavutluk Milli Günü'nde iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 21:36
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 21:57
Bakan Bak, Arnavutluk Milli Günü Resepsiyonuna Katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Arnavutluk Milli Günü'nde

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Arnavutluk'ta düzenlenen Milli Gün resepsiyonuna katıldı. Resepsiyon, JW Marriott Otel'de gerçekleşti ve Bakan Bak, Arnavutluk ve Türkiye'deki gençlerin fiziki, ruhsal ve sosyal gelişimlerini destekleme taahhüdünü yineledi.

İki Ülke Arasındaki İlişkiler

Bakan Bak, Türkiye ve Arnavutluk'un stratejik ortaklık ilişkilerinin 100 yılı aşkın bir geçmişe dayandığını belirtti. “Arnavutluk halkının Türklerin kalbinde her zaman müstesna bir yeri vardır. Zor zamanlarda birbirinin yanında yer alan dost iki ülkeyiz” dedi.

Dayanışma ve Ortaklık Vurgusu

Türkiye’nin yaşadığı deprem sonrası Arnavutluk'un milli yas ilan etmesi ve yardım teklifinin dostluk bağlarını daha da kuvvetlendirdiğini ifade eden Bakan Bak, NATO müttefikliği çerçevesinde geliştirilen iş birliğine dikkat çekti. 2021 yılında kurulan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin (YDİK) de bu ilişkilerin pekişmesi için önemli bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

Ticari İlişkilerin Geliştirilmesi

Arnavutluk ile ticari ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Bakan Bak, “İkili ticaret hacmini 2 milyar dolara çıkarmayı arzu ediyoruz ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Bu hedef doğrultusunda önümüzdeki süre içinde Karma Ekonomik Komisyon toplantıları planlandığını vurguladı.

Gençler İçin Ortak Projeler

Bakan Bak, Türkiye’nin Arnavutluk’taki gençlik ve spor projelerini ilerletmeye devam edeceğini belirtti. “Bu yolda attığımız her adımın tüm gençlerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadesiyle konuşmasını tamamladı.

Resepsiyona Türkiye ve Arnavutluk devlet yetkilileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Arnavutluk Milli Günü resepsiyonu, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Blerta Kadzadej (sağ 3) ev...

Arnavutluk Milli Günü resepsiyonu, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Blerta Kadzadej (sağ 3) ev sahipliğinde, Ankara JW Marriott Otel'de düzenledi.

Arnavutluk Milli Günü resepsiyonu, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Blerta Kadzadej (sağ 3) ev...

Arnavutluk Milli Günü resepsiyonu, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Blerta Kadzadej (sağ 3) ev sahipliğinde, Ankara JW Marriott Otel'de düzenledi.

İLGİLİ HABERLER

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem: Vali ve Belediye Başkanı'ndan Açıklamalar
2
UNESCO'da İsrail'in UNRWA Kararına Karşı Tasarı Kabul Edildi
3
TBMM'de Genel Sağlık Sigortası İçin Yeni Düzenlemeler
4
Beyoğlu'nda İzinsiz Yürüyüşe Polis Müdahalesi
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Denetim Genelgesi Müjdesi
6
Pentagon, Trump ile Geçiş Anlaşması İmzalanmadığını Açıkladı
7
Arap Birliği'nden İsrail'e Net İhtar: Irak'a Müdahale Reddi

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!