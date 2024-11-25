Bakan Bak, Arnavutluk Milli Günü Resepsiyonuna Katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Arnavutluk Milli Günü'nde

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Arnavutluk'ta düzenlenen Milli Gün resepsiyonuna katıldı. Resepsiyon, JW Marriott Otel'de gerçekleşti ve Bakan Bak, Arnavutluk ve Türkiye'deki gençlerin fiziki, ruhsal ve sosyal gelişimlerini destekleme taahhüdünü yineledi.

İki Ülke Arasındaki İlişkiler

Bakan Bak, Türkiye ve Arnavutluk'un stratejik ortaklık ilişkilerinin 100 yılı aşkın bir geçmişe dayandığını belirtti. “Arnavutluk halkının Türklerin kalbinde her zaman müstesna bir yeri vardır. Zor zamanlarda birbirinin yanında yer alan dost iki ülkeyiz” dedi.

Dayanışma ve Ortaklık Vurgusu

Türkiye’nin yaşadığı deprem sonrası Arnavutluk'un milli yas ilan etmesi ve yardım teklifinin dostluk bağlarını daha da kuvvetlendirdiğini ifade eden Bakan Bak, NATO müttefikliği çerçevesinde geliştirilen iş birliğine dikkat çekti. 2021 yılında kurulan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin (YDİK) de bu ilişkilerin pekişmesi için önemli bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

Ticari İlişkilerin Geliştirilmesi

Arnavutluk ile ticari ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Bakan Bak, “İkili ticaret hacmini 2 milyar dolara çıkarmayı arzu ediyoruz ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Bu hedef doğrultusunda önümüzdeki süre içinde Karma Ekonomik Komisyon toplantıları planlandığını vurguladı.

Gençler İçin Ortak Projeler

Bakan Bak, Türkiye’nin Arnavutluk’taki gençlik ve spor projelerini ilerletmeye devam edeceğini belirtti. “Bu yolda attığımız her adımın tüm gençlerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadesiyle konuşmasını tamamladı.

Resepsiyona Türkiye ve Arnavutluk devlet yetkilileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Arnavutluk Milli Günü resepsiyonu, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Blerta Kadzadej (sağ 3) ev sahipliğinde, Ankara JW Marriott Otel'de düzenledi.

Arnavutluk Milli Günü resepsiyonu, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Blerta Kadzadej (sağ 3) ev sahipliğinde, Ankara JW Marriott Otel'de düzenledi.