Bakan Bak, Aysel Önder'in T20 400m Dünya Rekorunu Kutladı

İzmir'de Türkiye Şampiyonası'nda yeni zirve

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladığı mesajla, kadınlar 400 metre T20 dünya rekorunu 54,80'lik dereceyle geliştiren özel sporcu Aysel Önder'i kutladı.

Bakan Bak mesajında, "Özel sporcumuz Aysel Önder'in, İzmir'de düzenlenen Türkiye şampiyonasında kendisine ait kadınlar 400 metre T20 dünya rekorunu geliştirmesi bizleri çok sevindirdi." ifadelerine yer verdi.

Mesajında ayrıca, "Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 54.96 saniyeyle kırdığı dünya rekorunu, İzmir'de düzenlenen Türkiye şampiyonasında 54.80 saniyeye indiren Aysel Önder'i tebrik ediyorum. IPC genel sıralamada liderliğe yükselen milli sporcumuzun başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyor, özel sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Türkiye şampiyonasındaki bu başarı, Aysel Önder'i hem ulusal hem de uluslararası sıralamalarda daha üstlere taşıdı ve hedeflerine yönelik umutları artırdı.