Bakan Bak'tan Aurora Gaming'e Tebrik: Espor Dünya Kupası'nda İkincilik

Bakan Bak'tan Aurora Gaming'e Tebrik

Riyad'daki Espor Dünya Kupası'nda Counter-Strike 2'de ikincilik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Espor Dünya Kupası'nda (EWC) Counter-Strike 2 kategorisinde ikinci olan sporcuları kutladı.

Bakan Bak, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Espor Dünya Kupası'nda (EWC) Counter-Strike 2 kategorisinde finalde mücadele ederek ikinci olan Aurora Gaming'i kutluyorum. Türk Esporu'nu en iyi şekilde temsil eden oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Engin Küpeli, İsmailcan Dörtkardeş, Özgür Eker, Ali Haydar Yalçın ve Samet Köklü'den oluşan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."