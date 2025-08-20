Bakan Bak: Türkiye'de Spor Tesisi Devrimi — TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi Açıldı

TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi Açılışı Ankara'da Gerçekleşti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde konuştu. Törene Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, TTF Başkanı Şafak Müderrisgil ve Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik katıldı.

Bakan Bak: "Türkiye'de bir spor tesisi devrimi yaşanmaktadır"

Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik telgrafının okunmasıyla başladı. Konuşmasında tesislerin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Bak, "Türkiye'de bir spor tesisi devrimi yaşanmaktadır. Modern stadyumlarıyla, kapalı spor salonlarıyla, yüzme havuzlarıyla, atletizm pistleriyle, tenis kortlarıyla, halı sahalarıyla, basketbol sahalarıyla tüm gençlerimizin, sporcularımızın kullanabileceği tesislerin, Türkiye'nin dört bir yanında yapıldığını görüyoruz."

Bak ayrıca "UEFA, FIFA standartlarında stadyumlarıyla, FIBA standartlarında basketbol salonlarıyla, FIVB, CEV standartlarında voleybol salonlarıyla Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda etkin ve hızlı bir şekilde ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Türk Tenisine Destek ve Yatırımlar

Bakan Bak, TTF Başkanı Şafak Müderrisgil'in "Herkes için tenis" sloganıyla başlattığı projeyi desteklediklerini belirterek, "Şafak hanımın federasyon başkanı seçilmesiyle beraber Türk tenisinde gerçekten bir açılım başladı. Kendisine her türlü desteği veriyoruz." dedi. Bak, tenisle ilgili burs çalışmaları, iş adamlarının katkıları ve tesis yenileme çalışmalarına vurgu yaptı.

Tenisin Toplumsal Rolü ve Cudi Kupası

Bakan, A Milli Kadın Tenis Takımı'nın Billie Jean King Kupası'ndaki performanslarından ve genç sporcuların başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca Şırnak'ta düzenlenen 4'üncü Cudi Kupası'na değinerek, "Artık Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, en büyük projem dediği 'Terörsüz Türkiye' projesi çerçevesinde Cudi Dağı'nda artık roket sesi değil, raket sesleri dinleniyor. Şırnak'ta 5 bine yakın lisanslı tenisçi var." ifadelerini kullandı.

Bak, "Biz sporun iyileştirici ve birleştirici gücüne inanıyoruz. Sporun toplumsal uzlaşmada, birleşmede ve ortak süreçlerin devam etmesinde önem arz ettiğini ifade etmek isteriz." şeklinde konuştu.

TTF Başkanı Müderrisgil: "Yeni Dönemin Sembolü"

TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, açılışın Türk tenisi için tarihi bir gün olduğunu belirterek, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi sadece bir tesis değil, Türk tenisinde yepyeni bir dönemin sembolü. Bu merkez, yalnızca elit sporcularımız için değil, aynı zamanda sporu seven, tenisi öğrenmek isteyen toplumun her kesimine hizmet edecek." dedi.

Müderrisgil, tesisin altyapısı sayesinde hem toprak hem de sert kortlarda turnuvalar düzenlenebileceğini belirtti ve "3500 kişilik merkez kortumuz ise dünyanın en prestijli organizasyonlarına ev sahipliği yapabilecek kapasitede" ifadelerini kullandı. Müderrisgil, tesisin 7 gün 24 saat canlı kalacağını ve Türk tenisinde geleceğe uzanan güçlü bir yol açacağını söyledi.

Hediye ve Kapanış

Konuşmaların ardından Şafak Müderrisgil, Bakan Osman Aşkın Bak'a isminin yazılı olduğu forma ve raket hediye etti. Tören, yeni tesisin Türk sporuna ve tenis camiasına sağlayacağı katkı beklentileriyle sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Ankara Tenis Eğitim Merkezi Açılış Töreni ve Tenis Şenliği'ne katıldı.