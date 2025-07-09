Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama: Suriye'ye Gaz Tedarikinde Yeni Dönem

Bakan Bayraktar, Suriye'ye Gaz Tedarik Edeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz şebekesi ile Suriye'deki şebeke arasında bağlantı kurulduğunu duyurdu. Bayraktar, "Yakında Suriye'ye gaz tedarik edeceğiz; belki de bu proje için bizimle ortaklık kuracaklar ve bu sayede Suriye'de elektrik üretimi için gaz sağlayabileceğiz." şeklinde konuştu.

9. OPEC Uluslararası Semineri Viyana'da Gerçekleşti

Bakan Bayraktar, Avusturya'nın başkenti Viyana'da, "Birlikte Yol Haritaları Çizmek: Küresel Enerjinin Geleceği" temasıyla düzenlenen 9. OPEC Uluslararası Semineri'ne katıldı. Seminerde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suhail bin Mohamed Al Mazroui, Kuveyt Petrol Bakanı Tarıq Sulieman Ahmad Al-Roumi, Nijerya Enerji Bakanı Adebayo Adelabu, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ve Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Bakanı Hardeep Singh Puri gibi önemli isimler de yer aldı.

Türkiye'nin Enerji Vizyonu

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji stratejilerine de değinerek, "Türkiye'nin enerjide arz güvenliği, uygun fiyat ve karbonsuzlaşma konularına odaklandığını" ifade etti. Ayrıca, "Yüzyılın ortasına kadar Türkiye ekonomisi, karbon nötr bir ekonomi olacak." dedi.

Yenilenebilir Enerji ve Gelecek Hedefleri

Enerjide yenilenebilir kaynakların artışına dikkat çeken Bayraktar, önümüzdeki on yıl içinde güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesinin dört katına çıkarılarak 2035'te 120 gigavata ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Bayraktar ayrıca, 2020'de Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinin önemini vurguladı ve bu sahadan şu anda 4 milyon haneye gaz sağlandığını, gelecek yıl bu rakamın iki katına çıkacağını da ifade etti.

Enerji Güvenliğine Yatırım

Bayraktar, Türkiye'nin enerji güvenliğine ve bölgedeki enerji güvenliğine net bir yatırım yaptığını vurguladı. Petrol ve gaz boru hatları ile komşu pazarlardaki bağlantıları güçlendirmeyi planladıklarını belirtti:

"Türkiye'ye daha fazla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) girişi sağlamak için altyapı yatırımlarına devam edeceğiz. Ayrıca, Suriye'ye enerji iletimi konusunda yaşanan gelişmeleri de takip ediyoruz."

Bakan Bayraktar, "Şu anda gaz şebekemizi Suriye şebekesine bağladık. Umarım Suriye'deki hayat normalleşir. Bu bağlantı ve altyapı yatırımları oldukça önemli." şeklinde sözlerine son verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avusturya'nın başkenti Viyana'da "Birlikte Yol Haritaları Çizmek: Küresel Enerjinin Geleceği" temasıyla düzenlenen 9. OPEC Uluslararası Semineri'ne katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avusturya'nın başkenti Viyana'da "Birlikte Yol Haritaları Çizmek: Küresel Enerjinin Geleceği" temasıyla düzenlenen 9. OPEC Uluslararası Semineri'ne katıldı.