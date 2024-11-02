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Bakan Bayraktar, Depremzede Aileyi Ziyaret Etti

Bakan Alparslan Bayraktar, depremzede Beşir Koç ve ailesini ziyaret ederek taziye ve desteklerini iletti.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 16:11
Bakan Bayraktar, Depremzede Aileyi Ziyaret Etti

Afşin'de Depremzedelere Destek Ziyareti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 6 Şubat'taki depremlerde mağdur olan Beşir Koç ve ailesini ziyaret etti. Bu ziyaret esnasında Bakan Bayraktar, yaşanan trafojenik felaketten duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Hepimizi derinden sarsan 6 Şubat depremlerinin üzüntüsünü her daim yüreğimizde taşıyacağız. Yaralarımızı tamamen sarana kadar depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Aileye Başsağlığı ve Destek

Ziyarette, Beşir Koç'un eşini kaybeden babası Ramazan Koç ve 3 yaşındaki kızını kaybeden kardeşi Hakan Koç gibi aile yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Bayraktar, aile bireyleriyle samimi bir iletişim kurdu ve onların durumlarını yakından takip ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı'nın Taziye Ziyareti

Bayraktar, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da deprem sonrası çadırda kalan aileyi ziyaret ettiğini hatırlattı. "Afşin'de depremzede kardeşimiz Beşir Koç ve ailesini ziyaret ederek bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi ilettik," dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybeden Afşin ilçesindeki Beşir Koç ve ailesine ziyarette bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybeden Afşin ilçesindeki Beşir Koç ve ailesine ziyarette bulundu.

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