Bakan Bolat: Türkiye-Romanya'da Muhteşem Yakınlaşma — 20 Milyar $ Hedefi

Bakan Bolat'tan Romanya'da yakınlaşma ve ticaret vurgusu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Romanya'da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası'nda önemli değerlendirmelerde bulundu. Bolat, Türkiye ve Romanya arasında halktan yöneticilere, bürokrasiden iş dünyasına kadar geniş bir entegrasyon yaşandığını belirtti.

Ticaret hacmi ve hedefler

Bolat, iki ülke arasındaki ticaretin bu yıl 13,5 milyar dolar düzeyine ulaşma hedefiyle ilerlediğini, ilk 9 aylık verilerle zaten 10 milyar doları aştıklarını söyledi. Ayrıca 2028 hedefinin 20 milyar dolar olduğunu vurguladı ve bu hedefe ulaşma konusunda iyimser olduğunu aktardı.

Alanlar ve işbirlikleri

Bakan Bolat, ilişkilere stratejik ortak gözüyle bakıldığını ifade ederek, "Gerekse halk ve yöneticiler gerekse bürokrasi düzeyinde Türkiye ve Romanya arasında muhteşem bir yakınlaşma ve entegrasyon var" dedi. NATO ortaklığı, ulaştırma, imalat sanayi, hizmetler, tarım ve gıda ürünleri, turizm, sağlık turizmi, hava yolu işletmeciliği ve savunma sanayi gibi pek çok alanda önemli gelişmeler yaşandığını belirtti.

Müteahhitlik, yatırımlar ve finans

Bolat, Romanya'nın müteahhitlik alanında 15,5 milyar dolar değerinde proje tamamladığını ve bunun Türkiye için önem taşıdığını söyledi. Türk müteahhitlerinin bu yıl 7 milyar avroluk işler kazandığını belirterek, Romanya'daki Türk yatırımları, bankacılık ve finans sektöründeki işbirlikleri ile e-ticaret ve lojistik konularına değindi.

Karma Ekonomik Komisyon ve JETCO

Bakan Bolat, Romanya Yatırım ve Dış Ticaret Ajansı (ARICE) Başkan Vekili Doru Claudian Frunzulica ile bir araya geldiğini ve ticari diplomasi faaliyetlerini artırma konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi. Bu çerçevede, Karma Ekonomik Komisyon (KEK) ve Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) platformlarının iki ülke ilişkilerinin kurumsal çerçevesini güçlendirmedeki önemine dikkat çekildi. Türkiye-Romanya 3. Dönem JETCO Toplantısı'nın 2026'nın ilk yarısında Türkiye ev sahipliğinde yapılması konusunda mutabakata varıldığını aktardı.

Bölgesel diplomasi ve yeni pazarlar

Bolat, Portekiz ve Güney Afrika gibi ülkelerle gelişen temaslara da değinerek, Portekiz'in 75 milyar dolarlık altyapı projesine Türk iş insanlarını davet ettiğini; Güney Afrika ile ilişkilerin yeniden canlandırıldığına dikkat çekti. Ayrıca geçen hafta düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'ndan söz etti.

Soydaşlar ve kültürel bağlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleriyle İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Romanya'da ticaret köprülerinin gönül köprüleriyle sağlamlaştırılması gerektiğini belirtti. Zorlu, Romanya'da yaklaşık 60 bine yakın soydaş topluluğumuz bulunduğunu, Türk vatandaşları ve soydaşlarla birlikte 100 bini aşkın bir nüfusa ulaşıldığını ifade etti ve Türkiye'deki kurumlarla iş birliği içinde soydaşların kültürünü yaşatma ve ülkeye katkı sağlamaları için çalışmalar planlandığını söyledi. "Önümüzdeki sürecin Türk dünyasının da yüzyılı olacağına inanıyoruz." sözleriyle sürece vurgu yaptı.

Resmi katılımcılar ve etkinlikler

Görüşmelere Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ve Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay de katıldı. Bolat ve Zorlu, Romanya'daki temasları kapsamında 17. GAP Oscarları Uluslararası Ödül Töreni'ne de katılacaklarını bildirdi.

Not: Yapılan açıklamalarda verilen tarih, kurum ve sayı bilgileri korunmuştur.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (ortada), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Romanya'nın başkenti Bükreş'te, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleriyle İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu (sağ 5) ile birlikte Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.