Bakan Ersoy, Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin'i Kabul Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu için Ankara'ya giden Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin'i makamında kabul etti; projeler ve turizm çalışmaları ele alındı.