Bakan Ersoy, Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin'i Kabul Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu için Ankara'ya giden Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin'i makamında kabul etti; projeler ve turizm çalışmaları ele alındı.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 17:20
29 Ekim resepsiyonu kapsamında Ankara buluşması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin'i makamında kabul etti.

Kulübün açıklamasına göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu dolayısıyla Ankara'ya giden Perçin, Bakan Ersoy ile bir araya geldi.

Görüşmede Antalyaspor'un projeleri, şehrin turizm potansiyeli ve sporun turizmle bütünleşmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Açıklamada, Perçin'in kırmızı-beyazlı kulübe ve Antalya'ya desteklerinden dolayı Bakan Ersoy'a teşekkürlerini sunduğu aktarıldı.

