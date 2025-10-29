Bakan Ersoy, Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin'i Kabul Etti
29 Ekim resepsiyonu kapsamında Ankara buluşması
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin'i makamında kabul etti.
Kulübün açıklamasına göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu dolayısıyla Ankara'ya giden Perçin, Bakan Ersoy ile bir araya geldi.
Görüşmede Antalyaspor'un projeleri, şehrin turizm potansiyeli ve sporun turizmle bütünleşmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.
Açıklamada, Perçin'in kırmızı-beyazlı kulübe ve Antalya'ya desteklerinden dolayı Bakan Ersoy'a teşekkürlerini sunduğu aktarıldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda), Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin'i (solda) makamında kabul etti.