Pendik'te Eski Eş Dehşeti: 4 Çocuk Annesi Hilal Aktepe Öldürüldü

Pendik'te dün akşam yaşanan olayda, 32 yaşındaki Hilal Aktepe eski eşi tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın ayrıntıları

Olay, dün akşam saat 20.50 sıralarında Pendik Orhangazi Mahallesi Pınarlı Sokak adresinde gerçekleşti. İhbar üzerine adrese giden ekipler, Hilal Aktepe'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yapılan incelemede, Aktepe'nin eski eşi Necip Savaş D. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden kesilerek saldırıya uğradığı belirlendi.

Şüpheli, saldırının ardından araçla kaçtı; polis ekipleri kısa süre sonra Necip Savaş D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin 5 suç kaydı bulunduğu ve hakkında 2020 tarihinde 2 aylık tedbir/uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Hilal Aktepe'nin 3 kız, 1 erkek olmak üzere 4 çocuk annesi olduğu bildirildi.

Komşuların tepkisi

Adile Doğan olaya ilişkin, "Dün akşam olay gerçekleşti, gece birde öğrendik biz de olayı. Bugün buraya hem kadının kim olduğunu öğrenmek hem de kim tarafından katledildiğini öğrenmek için geldik. Maalesef yine boşandığı eş tarafından katledilmiş bir kız kardeşimizle karşı karşıyayız. Yine bir suç makinası, daha önce çok fazla kavgalar olmuş. Sokak ortasında yakın zamanda kadına saldırmış, yine arkadaşları falan araya girmiş. Dört yıldır burada oturuyor. Kendi halinde, çok iyi bir anne olduğu söyleniyor. Gezdiğimiz, dolaştığımız bütün komşuları şu an onun için ağlıyor; arkadaşlar onun için ağlıyor. Dört tane çocuğu var kadının, çocukların hepsi okuyor, hepsi okullu. Dediğim gibi kendi halinde, komşulukları iyi, şen şakrak bir kadın olduğu söyleniyor. İyi bir anne; tek başına yetmeye çalışan. Aynı zamanda bu olay yerindeki evinde de kiracı olarak kalıyor. Kimseye bir rahatsızlık vermeyen fakat sürekli komşuları, arkadaşları tarafından da uyarılan, ‘Bu seni bir gün öldürecek, dikkat et.’ Çünkü sürekli peşinde, sürekli takip halinde; bulduğu yerde şiddet uygulamaya çalışan. Ev sahibi, kavgasız gün olmadığını, sürekli kapıya dayandığını, sürekli geldiğini ve bunu uzaklaştırma kararına rağmen yaptığını söyledi."

Sebahat Küçük ise, "4 senedir burada, eşi arada bir geliyor çocuklarla ilgileniyordu ama kavgaları da çok oluyordu. 4 çocuğu var üçü kız, kızlarının önünde katledilmiş. Oğlu da babasının yanındaymış. Oğlunu da polisler götürmüş bildiğimiz kadarıyla" dedi.

