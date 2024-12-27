Bakan Ersoy, Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 105. Yıl Dönümünü Kutladı

Kültür ve Turizm Bakanı'ndan Anlamlı Paylaşım

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümünü kutladı. Bakan Ersoy, bu anlamlı gün için sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Kutlama Mesajı

Ersoy, paylaşımında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümü kutlu olsun. Bu güzel günde Ulu Önder'i 30 Ağustos Zaferi sonrası Ankara'ya, Türkiye Büyük Millet Meclisine geliş görüntüleriyle anıyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Videoda Tarihi Anlar

Paylaşılan videoda, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişi sırasında yapılan kutlamalar ve halkın sevinç dolu anları yer aldı.