Bakan Ersoy Bozdağ Film Platolarını Ziyaret Etti: Türk Dizileri Turizme Güç Katıyor

Bakan Ersoy Bozdağ Film Platolarını Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Beykoz'daki Bozdağ Film Platolarını ziyaret ederek sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Ersoy, platolarda gerçekleşen çekim süreçlerini yerinde inceleyip Türk dizi sektörünün son 20 yılda ulaştığı gücü değerlendirdi.

Platoda İnceleme: Önemli Yapımlar Yerinde Görüldü

Ersoy, Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ ile birlikte "Diriliş Ertuğrul", "Kuruluş Osman", "Destan" ve "Ateş Kuşları" gibi yapımların çekim sahalarını gezdi ve film süreçleri hakkında bilgi aldı.

Dizilerin Tanıtım Gücü ve Küresel Etkisi

İstanbul sokaklarının yansıtıldığı platoda konuşan Ersoy, Türk dizilerinin dünyada ulaştığı başarıya dikkat çekti. Dünyanın dört bir yanında 170'e yakın ülkede 1 milyardan fazla izleyiciye ulaşan Türk dizilerinin artık klasik reklam yöntemlerinden çok daha etkili bir tanıtım aracı haline geldiğini vurguladı.

Ersoy'un ifadeleri: "Başta Antalya olmak üzere ülkemizin birçok noktasının film platosu olarak kullanılması için Bakanlık olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çünkü diziler sayesinde reklamdan çok daha etkili bir şekilde bireylerin evlerine, cep telefonlarına ulaşma imkanı sağlıyorsunuz."

Turizm ve Tanıtım Stratejileri

Ersoy, Türk dizilerinin sadece kültürel değil aynı zamanda turistik etkisi olduğunu belirterek, birçok izleyicinin dizilerde gördükleri mekanlar nedeniyle seyahat kararları aldığını söyledi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile yürütülen tanıtımların geniş coğrafyaya yayıldığını hatırlatan Ersoy, son 10 yıldır dizilerin tanıtım amaçlı etkin şekilde kullanıldığını kaydetti.

Ersoy ayrıca, bu yıl TGA tarafından yapılan iki denemeye değinerek: "Özellikle Antalya ve İstanbul ile ilgili mini diziler çektik ve 1,5 milyar görüntüleme aldık, 100 milyonlarca izlenme aldık." açıklamasında bulundu. Bu yeni iletişim modeliyle hedef pazarlara daha etkin ulaşmak istediklerini belirtti.

Bozdağ Platoları: Sadece Set Değil Turistik Çekim Merkezi

Bozdağ Film Platolarının turizm açısından da önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Ersoy, "Artık sadece bir film platosu gibi değil, bir turistik cazibe noktası olarak da kullanılıyor." dedi. Bu tür platoların önemli turizm merkezlerine yayılmasının hem dizi sektörüne hem de turizme yatırım anlamında fayda sağladığını ifade etti ve emeği geçenleri tebrik etti.

Ersoy program kapsamında, Avrupa'nın en büyüklerinden biri sayılan İstanbul Riva'daki 250 dönümlük platoyu de inceledi. Ziyaret, Mehmet Bozdağ'ın özel hediye takdimiyle sona erdi.