Bakan Ersoy, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu ile Buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kurul Üyeleri ile Görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ersoy, bu istişarelerin Türkiye'nin kültür ve sanat vizyonuna yönelik yapıldığını ifade etti.

Ortak Hedef: Kültürel Mirası Geleceğe Taşımak

Ersoy, toplantıda vurguladığı üzere, “Ortak hedefimiz, Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde, kültürel mirasımızı yaşatarak geleceğe taşımak.” dedi. Ayrıca, göreve yeni başlayan kurul üyelerine başarı dileyerek, çalışmalarının ülkelerine hayırlı sonuçlar getirmesini temenni etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.