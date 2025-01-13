Bakan Ersoy, Ormana'ya 'En İyi Turizm Köyü' Ödülünü Takdim Etti

Kültür ve Turizm Bakanı'ndan Ormana'ya Ödül

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Birleşmiş Milletler (BM) Turizm Teşkilatı tarafından Ormana'ya verilen 'en iyi turizm köyü' ödülünü, İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen'e takdim etti.

Ödül Töreni ve Önemi

Bakan Ersoy, ödül takdiminde yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden Sekmen ve beraberindekileri bakanlıkta ağırladıklarını belirtirken, bu ödülün sadece Ormana köyünün başarısı olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin yerel kalkınma vizyonu ve kültürel mirasa sahip çıkma çabalarının bir sembolü olduğunu vurguladı.

Bakan Ersoy, konuşmasında, "Ormana, hem doğa hem de kültürel mirasımızı koruma konusunda örnek bir köy olarak, sürdürülebilir turizmin ve kırsal kalkınmanın sembolü olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. Ayrıca, emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu ödülün sadece Ormana'nın değil, ülkemizin turizmdeki parlak geleceğinin de simgesi olmasını diledi.