DOLAR
40,89 0%
EURO
47,8 -0,1%
ALTIN
4.387,13 -0,15%
BITCOIN
1.748.806,55 63,22%

Bakan Ersoy, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u Vefatının 6. Yılında Andı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, trafik kazasında yaşamını yitiren Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u vefatının 6. yılında rahmet ve özlemle andı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 15:02
Bakan Ersoy, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u Vefatının 6. Yılında Andı

Bakan Ersoy, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u Vefatının 6. Yılında Andı

Ersoy'dan anma mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden tarih profesörü ve bürokrat Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u vefatının 6. yılında andı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilime, tarihe ve kültüre ömrünü adayan çok kıymetli mesai arkadaşım ve dostum Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u vefatının 6. yıl dönümünde rahmetle ve özlemle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Hocamızın Ahlat ve Malazgirt'te gençlerle yürüttüğü çalışmalar gençliğe ve kültürümüze olan bağlılığının en güçlü göstergesiydi. Onun yokluğu hepimiz için büyük bir kayıp. Devlet adamlığı, akademisyen kimliği ve özellikle de gençlere adanmış yüreğiyle değerli hocamızı asla unutmayacağız. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."

İLGİLİ HABERLER

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hafta Boyu Sıcaklık Artışı: Yurt Genelinde Mevsim Normalleri Üstünde
2
Hamas: Gazze'deki Soykırım Durdurulsun — İsrail'e Uluslararası Baskı Çağrısı
3
Kocaeli'de Tırdan Düşen Demir Profiller Sonrası D-100 Yolu Ulaşıma Açıldı
4
Hastanelerde hijyende yeni dönem: QR kodla temizlik hızlanıyor
5
Bursa Başköy'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
6
AB Konseyi Washington'daki Trump-Zelenskiy Görüşmesini Değerlendirdi
7
Macron: Trump-Putin-Zelenskiy Zirvesi Sonrası Türkiye'nin de Olacağı Dörtlü Görüşme

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle